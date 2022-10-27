Yurt dışına yerleşen kadın, gurbetçilerin Türkiye'de söylediği yalanları açıkladı

Sokak röportajında mikrofon uzatılan gurbetçi kadının sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

"Bu ülkenin derdinden uyuyamıyorum geceleri." diyen kadın, "Benden çok daha yetenekli, çok daha zeki arkadaşlarım var, burada 6 bin lira ile geçinmeye çalışıyorlar. Ben orada vasıfsız eleman, garson olarak çalışıyorum, alıyorum 15 bin, 20 bin lira para. Arkadaşlarıma, "Benim zoruma gidiyor da senin zoruna neden gitmiyor?" diyorum." ifadelerini kullandı.

Genç kadın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben size gurbetçilerin yalanlarını da bir bir söyleyeyim. Hepsi yalancı. Hepsi çalışıyorlar, hepsinin cebinde altınları, burada arsaları var. 20 kat oldu diye birinin üzüldüğünü görmedim. Ben üzülüyorum çünkü ben üç buçuk sene önce gittim yerleştim, çifte pasaportum var orada yaşıyorum.

Maden bu kadar İslamcı bir ülkeyiz, ilk özce herkes açsı bir kendi kitabını okumayı öğrensin. Hiç kimse sizden solcuların kitabını okumanızı istemiyor. Madem bu kadar sağcısınız, İslamcısınız, Türk milliyetçisisiniz ya gidin kendi kitabınızı okuyun kimseye hesap vermek zorunda kalmayın. Peygamberler bile değişmiş, bir tane adamı değiştiremiyoruz."