Almanya'da kazandığı eurolar ile Türkiye'de lüks yaşayan gurbetçi kadın tepki topladı. Gurbetçi kadın 5 lira çıkardı “Açım” diyen emekliye uzattı

Kanal Dünya adlı Youtube kanalının İstanbul Eminönü’nde yaptığı sokak röportajında gergin anlar yaşandı.
Emekli vatandaş, “Açım” dedi, özellikle emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluğa dikkat çekti.
Almanya’da yaşadığını söyleyen gurbetçi kadın ise, “Bırak Allah aşkına, aç olsan ayakta duramazsın” dedi.
Sokak röportajının devamında kadın, cüzdanından 5 lira çıkartıp emekliye uzattı, “Sadakam olsun” dedi.
Çevredekiler, “Bu yaptığınız hakarettir” diyerek tepki gösterdi.
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