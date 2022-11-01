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  • Almanya'da kazandığı eurolar ile Türkiye'de lüks yaşayan gurbetçi kadın tepki topladı. Gurbetçi kadın 5 lira çıkardı “Aç

Almanya'da kazandığı eurolar ile Türkiye'de lüks yaşayan gurbetçi kadın tepki topladı. Gurbetçi kadın 5 lira çıkardı “Açım” diyen emekliye uzattı

Kapıkule’den girer girmez parası 18’e katlanan gurbetçinin sokak röportajında “Açım” diyen vatandaşa 5 lira uzatması büyük tepki topladı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 16:50
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Sokak röportajında ''Açım'' diyen vatandaşa 5 lira uzatan gurbetçi büyük tepki topladı

Almanya'da kazandığı eurolar ile Türkiye'de lüks yaşayan gurbetçi kadın tepki topladı. Gurbetçi kadın 5 lira çıkardı “Açım” diyen emekliye uzattı
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Kanal Dünya adlı Youtube kanalının İstanbul Eminönü’nde yaptığı sokak röportajında gergin anlar yaşandı.

Emekli vatandaş, “Açım” dedi, özellikle emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluğa dikkat çekti.

Almanya’da yaşadığını söyleyen gurbetçi kadın ise, “Bırak Allah aşkına, aç olsan ayakta duramazsın” dedi.

Sokak röportajının devamında kadın, cüzdanından 5 lira çıkartıp emekliye uzattı, “Sadakam olsun” dedi.

Çevredekiler, “Bu yaptığınız hakarettir” diyerek tepki gösterdi.

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Ramiz Ağa
1.11.2022 17:50
Çifte vatandaşlık kaldırılsın  
 
Yusuf
1.11.2022 17:40
Bu gurbetcimi,sonradan görmemi, zavallı her neyse oy kullanmasını istemiyoruz.benim geleceğimi belirlemesin bunun gibiler  
 
vatandaş
1.11.2022 17:39
asimile olmuş yabancılar türk milletinin kaderini belirlememeli !  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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