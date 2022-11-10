Yakarsa dünyayı bu çocuğun isyanı yakar: Kantinde döner yiyebilmek için bir gün aç kalmak zorundayım

Kendisine uzatılan mikrofona ekonominin çok kötü olduğunu söyleyerek başlayan çocuk “Kantinde baksan döner ayran 15 lira her şey uçmuş abi.” dedi.

Röportajı yapan kişinin “Harçlığın yetmiyor mu” sorusuna “Yetmiyor” cevabını veren küçük çocuk günlük 10 lira harçlık aldığını ifade ederek “Günlük 10 lira veriyor onunla da geçinemiyoruz. Annem kantine git karnını doyur diyor. Olmuş 14-15 lira. Bana verdikleri 10 lira. Ben o parayı biriktirsem iki günde anca alabilirim.” dedi.

Röportajı yapan kişinin “Yani bir gün aç kalmak zorundasın” sözlerine küçük çocuk “Evet” yanıtını verdi.