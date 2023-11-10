UEFA Galatasaray'ın şikayet ettiği hakemin üzerini çizdi

Kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi maçını yöneten 34 yaşındaki hakem Korner sports'un haberine göre sınıfı geçemedi.

Antonio Nobre, Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanan müsabakalarda 7,8'lik rakamla en düşük gözlemci puanı alan hakem oldu.

Bu puanın anlamı, hakemin geliştirmesi gereken yönlerinin olduğunu belirtiyor.

UEFA'nın Galatasaray'ın da şikayetini dikkate alarak tecrübesiz hakemi dinlendireceği öğrenildi.

Hakem hakkında konuşan Okan Buruk: "İlk defa Şampiyonlar Ligi maçına çıkan hakemdi Antonio Nobre. Hataları oldu. Tabi onun da hata yapması normal" ifadelerini kullanmıştı.