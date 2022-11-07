7 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Uğur Dündar Fenerbahçe Divan Kurulu'nda isyan etti: Mikrofonu kapatın arkadaşlar

Uğur Dündar Fenerbahçe Divan Kurulu'nda isyan etti: Mikrofonu kapatın arkadaşlar

Sarı - Lacivertlilerin Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda adeta fırtınalar koptu.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 15:26
Takip Et

Fenerbahçe kongresinde gergin anlar. Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar avazı çıktığı kadar bağırdı: Yeter

Uğur Dündar Fenerbahçe Divan Kurulu'nda isyan etti: Mikrofonu kapatın arkadaşlar
+
Aa
-

Fenerbahçe'de olağan olarak düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı.

Kürsüde uzun bir konuşma yapan Murat Aksoy'a Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın tepkisi gündem oldu. Aksoy'a sesini oldukça yükselterek bağıran Dündar, "Murat Bey, görevlileri çağıracağım beni buna mecbur etmeyin. Lütfen mikrofonunu kapatın Murat Bey'in teşekkür ediyoruz kendisine." dedi.

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısına Uğur Dündar'ın sinirlendiği anlar damga vurdu.

Fenerbahçe Kongre Üyesi Murat Aksoy'un kürsüden yaptığı konuşmayı uzun tuttuğu ve konu dışı şeylerden bahsettiği gerekçesiyle uyarıda bulunan Dündar, "Murat Bey, gündemin bu maddesi yönetim kurulu ve denetim kurulu hakkında görüşme, siz bundan tamamen kopuk bir şekilde konuşuyorsunuz ve dikkat ederseniz de tepki gösteriliyor. Lütfen kısa tutun lütfen maç analizi gibi oluyor hepsi." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın daha fazla uzaması sonrası salondakiler "Yeter" ifadelerini kullanarak Aksoy'a itiraz ederken, "Murat Bey, görevlileri çağıracağım beni buna mecbur etmeyin. Lütfen mikrofonunu kapatın Murat Bey'in teşekkür ediyoruz kendisine" dedi ve Aksoy kürsüyü terk etti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
1
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
2
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
3
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
4
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
5
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
6
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
7
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
﻿Tüm Avrupa'nın aradığı Sırp uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kılıçdaroğlu uyuşturucu baronları at koşturuyor demişti
﻿TikTok kapatılıyor mu? TikTok neden kapatılacak?
﻿TikTok kapatılıyor mu? TikTok neden kapatılacak?
﻿TikTok kapatılıyor mu? TikTok neden kapatılacak?
﻿Sağlık Bakanlığı personel alacak
﻿Sağlık Bakanlığı personel alacak
﻿Sağlık Bakanlığı personel alacak
﻿Erdoğan törende konuşuyor
﻿Erdoğan törende konuşuyor
﻿Erdoğan törende konuşuyor
﻿Rusya'da otomobil satışları ekimde çakıldı. Yüzde 62,8 düşüş yaşandı
﻿Rusya'da otomobil satışları ekimde çakıldı. Yüzde 62,8 düşüş yaşandı
﻿Rusya'da otomobil satışları ekimde çakıldı. Yüzde 62,8 düşüş yaşandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.