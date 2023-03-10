Uğur Dündar'ı ekrana çıkaran Habertürk'e AKP'li isimden tehdit. Uğur Dündar tehdide Uğur Dündar gibi cevap verdi

Geçtiğimiz günlerde gazeteci Uğur Dündar Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu programa katıldı.

Soruları yanıtlayan Dündar, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş döneminde güçlü bir konumda olması gerektiğini söyledi.

AKP Sakarya Erenler Belediye Başkan adayı Osman Karataş, Dündar’ın programa katılmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamada bulundu.

“HABERTÜRK SİZ KİME HİZMET EDİYORSUNUZ”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karataş Habertürk’e ve sunucuya tehdit gibi sözlerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

Habertürk Tv, Mehmet Akif Ersoy siz kime hizmet ediyorsunuz..! Uğur Dündar’ı kanala çıkarıp kime? neye? Ne mesaj veriyorsunuz? İktidar değiştide bizim mi haberimiz yok..! “Unutmayın Reis Gene Reis”

“GELİYOR GELMEKTE OLAN”

Bu paylaşıma tepki gösteren Uğur Dündar ise Karataş’a şu cevabı verdi:

Şu demokratlığa, şu hoşgörüye bakar mısınız? Şaka şaka!.. @HaberturkTV 'ye yarım saat konuk olup, demokrasinin güzelliğinden söz etmemiz bile korkutmuş. Aba altından sopa gösteriyor. Çünkü geliyor gelmekte olan! Korkma! Her şey çok güzel olacak!..

GAZETECİ AKIN SEL'DEN TEPKİ

Gazeteci Akın Sel Uğur Dündar'a destek olarak AKP'li isme tepki gösterdi. Sel paylaşımında, "Yeter artık. Siz biz diye bölmenizden usandık, soldaki sağdaki demenizden yıldık. Ama bölemeyeceksiniz. Duayenimiz Uğur Dündar’ın eline su dökemeyecek insanların ahkam kesmeleri bizi ancak güldürür. Çünkü onun,deneyimine bilgisine yüreğine ve kaliteli kişiliğine asla erişemezler." ifadelerini kullandı.

DÜNDAR'IN PROGRAMDA ÖNE ÇIKAN AÇIKLAMALARI:

Sayın Kılıçdaroğlu son derece demokrat, hoşgörülü, siyasetin sorun değil çözüm üretme alanı olduğu bilinciyle hareket eden ve Türkiye'yi içinde bulunmudğu demokratik çıkmazdan kurtarmak için adeta taşın altına bütün bedenini koyduğunu bildiğimden, Meral hanımın da o konuşması da biraz öğretmen Meral Akşener olarak değil sanki Asena Meral Akşener üslubuyla yapılmıştı. Biraz daha öğretmen Akşener olarak konuşmasını beklerdim. Maamafih onun da haklılığı vardı. Bu çerçevede çözüm üretebileceği inancındaydım. O arada çok sert yorumlar yapıldı, gerçekle örtüşmeyen gelecek tasavvurları, belden aşağı vuruşlar sergilendi. Bunların yanlış olduğuna inanıyorum. Bizler gazeteciler siyasi mühendisler değiliz, gerçeğe ayna tutuyoruz.Yurtsever olarak yurttaşlık görevimizi yerine getirerek kendi yorumlarımızı yapıyoruz. Bunun kazananı ve kaybedeni olduğuna inanmıyorum. Kazanan Türkiye'nin geleceğe dönük demokratik hamlesi oldu. Bizim tek adam rejimi dediğimiz, ki bana gör ucube sistem. Bunu herkes görüyor, başta da sayın Erdoğan görüyor. Yalnız bir adam şu anda. Bunları görerek deneyimli siyasetçiler olarak sayın Kılıçdaroğlu ve sayın Akşener'in Türkiye'nin neyi istediğini bilerek beklentilere cevap vermek için güzel bir sentez oluşturduklarını düşünüyorum.

"DEMOKRASİ AZINLIĞIN ÖNE ÇIKTIĞI BİR REJİMDİR"

Sivas'ta Madımak'ta yanlış anlaşıldı. Orada olayları önlemek için gayret sarfetmişti. Millet İttifakı'nda uzlaşıyı sağlayacağımı sağlıyorum. Manşet atsaydım 'İşte özlenen talo' derdim. Biz bunu aramıyor muyuz? Birlik bütünlük, Cumhuriyetimizin kurucsuu büyük Atatürk'e sonsuz saygı. Bilimi rehber edinerek Türkiye'nin bütün renklerinin saygıya değer olduğunu düşünerek. Türkiye'nin rengareng moziğinin orada çivi gibi durması önemli. Bence anayasaya aykırı değil. Yasalara saygılı olan sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener taraından sahiplenilenecektir diye düşünüyorum. Benim demokrasi anlayışım çoğunluğun azınlığı yönettiği değil; tam tersine azınlık 1 kişi de olsa onun haklarının güvence altına alındığı; hatta ön plana çıkarıldığı bir sistem.