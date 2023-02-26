Karamollaoğlu cumhurbaşkanı adayı için masadaki üç ismi açıkladı

TV 100’de Uğur Dündar ile gazeteci-yazar Mine Özbek 'Haftanın Panoraması' programında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu konuk olarak ağırladı. Karamollaoğlu, 2 Mart'ta cumhurbaşkanı adaylığı gündemiyle toplanacak olan altılı masa toplantısına dair açıklamalarda bulundu. İşte Karamollaoğlu’nun konuşmasından satırbaşları.

ADAY BELİRLEMEDE GECİKİLMEDİ

‘’Altılı masa cumhurbaşkanı adayını belirlemede gecikmedi. Başlangıçtan beri ‘cumhurbaşkanı adayı seçim tarihi belirlendikten sonra ilan edilecektir’ dedik. Ben burada bir gecikmenin olduğunu kesinlikle söylemem ama bundan sonra çalışmalar bundan sonra bu istikamette yapılacak. Yapacağımız toplantıda bu gündeme alınacaktı ama araya deprem girince biz bunu uygun bulmadık. Depremle ilgili bir toplantı yaptık bunun arkasında bizim ev sahipliğimizde bir toplantı daha gerçekleşecek. Bu toplantıda mutlaka başkanlık konusu gündeme gelecek.’’

"İMAMOĞLU, YAVAŞ VE KILIÇDAROĞLU GÜNDEME GELDİ"

‘’Şimdiye kadar bu konu hiç gündeme gelmedi. Kıyısından köşesinden buna temas edildi, ciddi bir şekilde konuşulmadı ama altılı masada bulunan genel başkanlardan bu konuya atıfta bulunanlar oldu. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu gündeme geldi. Şimdi biz bunu ilk toplantıda görüşeceğiz ve bir takvime bağlayacağız. Bunu nasıl deklere edeceğimizi belirteceğiz. O güne kadar halkımızın biraz daha sabır göstermesini istiyoruz.’’

"SEÇİLECEK BİR CUMHURBAŞKANI ADAYI"

‘’Biz seçilebilecek cumhurbaşkanı adayının aday olmasını isteriz. Bu bütün parti başkanlarının ittifak edeceği bir aday olması icap eder. Bu benim aynı zamanda şahsi kanaatim. Bu konu yapılırken anketlerde elbette yapılacaktır. Bunlar ortaya çıktıktan sonra bir kişi üzerinde ben ittifak edileceğini düşünüyorum. Ben bunların içinde bulunduğu şartlar dikkate alınarak alınarak değerlendirilmesi icap ettiği kanaatindeyim.’’



"6’LI MASANIN DAĞILACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

‘’6’lı masanın dağılacağını düşünmüyorum. Bu kadar mesafe kat ettikten sonra denizi geçip, derede boğulursak bu mantıklı bir şey olmaz. Sadece Cumhurbaşkanlığı adayında anlaşamama gibi bir problemi önümüzü keseceğini sanmıyorum.’’