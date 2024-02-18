Uğurcan Çakır'ın karısı isyan etti: Allah'ınızdan bulun. Yeter

Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'la Pendik Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Maç sırasında sahaya meşale atıldı.

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, meşaleyi sahadan uzaklaştırmak istedi.

Ancak meşaleden çıkan duman gözüne kaçtı. Uğurcan, gözünü suyla yıkamasına rağmen rahatlayamadı.

Sağlık ekipleri müdahale etti. Uğurcan, iki dakika sonra oyuna devam etti.

"ALLAH'INIZDAN BULUN"

Uğurcan Çakır'ın eşi Kübra Çakır, bu olaya sosyal medyadan tepki gösterdi.

Kübra Çakır, "Bravo size! Allah'ınızdan bulun. Yeter Artık..." diyerek meşale atanları kınadı.