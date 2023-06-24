Rostov’da halk marketleri yağmaladı. Wagner Rostov'da kilit bölgeleri ele geçirdi

Rusya'da paralı asker Wagner'in girdiği Rostov'da halkın marketleri yağmaladığı ortaya çıktı.

Rostov’da halk marketleri yağmaladı. Wagner Rostov'da kilit bölgeleri ele geçirdi

Paralı asker grubu Wagner’in başlattığı darbe girişimi sonrası Rusya’da büyük gerilim yaşanıyor.

Wagner, son olarak askeri darbe girişimi başlatarak Rostov’u kuşattı.

Wagner grubu, güneydeki Rostov-Na-Donu şehrinde kilit bölgelerin kontrolünü ele geçirdi.

Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova sosyal medya hesabından Rostov’daki marketlerin halk tarafından yağmalandığını söyledi.

Khalilova marketten görüntüler paylaştı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER:

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Putin’in en yakınındaki isimlerden biri olan Prigozhin’in lideri olduğu Wagner, Ukrayna’daki savaşta aktif rol oynuyordu. Bir süredir Rus yönetimi ile gerilim yaşayan Wagner, son olarak askeri darbe girişimi başlatarak Rostov’daki birlikleri ele geçirdi. Paralı asker grubunun Moskova ve Voronej'e doğru ilerlediği öğrenildi.

Wagner askerleri Rus Savunma Bakanlığına bağlı binanın kapı ve pencerelerini gören yerlere ağır silahlar yerleştirdi. Rostov-Na-Donu sokaklarında kritik noktaları kontrol etmeye çalışan Wagner grubu üyelerinin hareketliliği de görülüyor.

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WAGNER’İN LİDERİ AÇIKLAMA YAPTI

Wagner’in lideri Prigozhin’den Putin’e yanıt geldi. Putin’in ‘vatana ihanet’ meselesinde derinden yanıldığını belirten Prigozhin, “Bizler vatanımızın vatanseverleriyiz. Biz, Wagner PMC'nin tüm savaşçıları, savaştık ve savaşmaya devam edeceğiz. Ve kimse başkanın, FSB'nin veya başka birinin emriyle teslim olmayı düşünmüyor. Çünkü ülkenin artık yolsuzluk, yalan ve bürokrasi altında yaşamasını istemiyoruz” dedi.

PUTİN'DEN SIKIYÖNETİM KARARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklama yapmış, "Hainler cezalandırılacak" demişti.

Putin, sıkıyönetim kurallarının ihlal edilmesi için 30 gün gözaltı süresi öngören yasayı imzaladı.

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