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Ukrayna nüfusunun üçte biri ülkeyi terk etti

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da, Rusya'nın saldırılarının başlamasından bu yana nüfusun üçte birinin ülkeyi terk ettiğini açıkladı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 21:30
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Ukrayna nüfusunun üçte biri ülkeyi terk etti

Ukrayna nüfusunun üçte biri ülkeyi terk etti
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AA - BM insan hakları uzmanlarından yapılan ortak yazılı açıklamada, 24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan bu yana Ukraynalı mültecilerin durumu değerlendirildi.

Açıklamada, Ukrayna nüfusunun üçte birinin savaşın başlamasından sonra ülkeyi terk ettiği vurgulanarak çok sayıda kadın, çocuk, yaşlı ve engelli mültecinin son derece korunaksız halde bulunduğu bildirildi.

Mülteciler ve ailelerini korumanın uluslararası hukukun gereği olduğu ve çocukların korunmasına özel ihtimam gösterilmesi gerektiği kaydedildi.

UKRAYNA'DA BİNLERCE AİLE ELEKTRİKSİZ KALDI

Öte yandan, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Rusya'nın Ukrayna'daki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği füze saldırıları sonucu binlerce ailenin elektrik ve iletişim imkanından yoksun kaldığını bildirdi.

OCHA'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırılarının Ukrayna'daki insani yardım faaliyetlerini de aksattığı belirtilerek, insani yardım ihtiyacının olduğu bölgelere BM'ye bağlı kuruluşların yardım ulaştıramadığının altı çizildi.

Açıklamada, BM ve bölgedeki insani yardım ortaklarının Ukrayna'da kalarak insani yardım faaliyetlerini sürdürmeye kararlı olduğu vurgusu yapıldı.

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