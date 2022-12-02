İşgalde sağlayan internet erişimi Ukrayna'da zamlandı. Elon Musk açıklama yaptı

Rus işgali sırasında internete bağlı kalınması için Elon Musk Ukrayna'ya SpaceX'in Starlink'ini kullanmaya izin vermişti. Ancak işgal sırasında Starlink Ukraynalılar için daha da maliyetli hale geldi.

Financial Times, Ukrayna'da bir Starlink uydu terminalinin fiyatının neredeyse ikiye katlanarak 385 dolardan yaklaşık 700 dolara çıktığını bildirdi. Aylık ücret ise 60 dolardan 75 dolara çıktı.

Starlink'i yabancı hükümetlerin desteği ve hatta kitle kaynak kullanımı da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan alan Ukrayna hükümeti için de fiyatların yükselip yükselmediği bilinmiyor. Bazı Ukraynalıların yerel teslimatlarla ilgili karmaşıkları önlemek için Starlink ekipmanlarını teslim aldıkları Polonya'da da bireysel fiyatlar yükseldiği belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna'nın hücresel ağları, ülkenin elektrik şebekesine yönelik Rus saldırılarının baskısı altında çökerken gelmişti. Bazı durumlarda, yerel halkın internete erişmesinin tek yolu Starlink olmuştu. Kurtarılan bölgelerdeki bazı sakinler de, telefon operatörleri hizmeti eski haline getirmekle meşgulken bu teknolojiyi kullanmak zorunda kalmış, internet tedariği için daha fazla ödeme yapmışlardı.

ELON MUSK AÇIKLAMA YAPTI

SpaceX, Ukrayna'da Starlink erişimi sağlamak için kendi maliyetlerinden şikayet ettiğini açıkladı. Şubat ayında Rus saldırısı başladıktan sonra bağlantıyı hızlı bir internet erişimine açılmış olsa da, terminalleri tedarik etmek için kısmen ABD hükümetinin fonlarına güvendiği ve Eylül ayında daha fazla yardım olmadan hizmet vermeye devam edemeyeceğini bildirdi. Elon Musk, SpaceX için para kaybetmek anlamına gelse de Ukrayna için hizmet sunmaya devam edeceğini söyledi.