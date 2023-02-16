Ülkelerine dönen yabancı kurtarma ekipleri felaket bölgesinde yaşadıklarını anlattı

(DHA) - Hayat kurtarmak için aralıksız çalışan ekipler, felaketin boyutlarını ve şahit oldukları anları ifade etmekte zorlandılar. Bosna Hersek ordusunda görevli ekibin lideri Yarbay Miralim Canic, "Birkaç cenaze çıkardık. Orada olanları anlatmak çok zor" derken, Sırbistan'dan gelen gönüllü arama kurtarma derneği başkanı Dragan Bjelic ise "Daha önce böyle bir felaket hiç görmedik" ifadelerini kullandı. 38 kişilik Litvanya ekibinin lideri Donatas Gurevicius da "İnanılmaz büyük bir deprem. Böyle bir şeyin üstesinden gelmek kolay değil" dedi.



Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay, Malatya ve Adıyaman'da arama kurtarma faaliyetlerine katılan 38 kişilik Litvanyalı, 10 kişilik Boşnak ve 5 kişilik Sırp ekip ülkelerine döndü. Ekipler Dışişleri Bakanlığı ve İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA yetkililerince karşılandı. Hatay'da çalışmalarını tamamlayarak İstanbul'a gelen Boşnak ekibin lideri Yarbay Miralim Canic, Antakya'da İHH ekipleri ile birlikte arama kurtarma operasyonlarında çalıştıklarını söyledi.



Çalışmaları sırasında hiç kimseyi canlı çıkarmadıklarını belirten Canic, "Birkaç cenaze çıkardık. Orada olanları anlatmak çok zor. Orada gördüklerimizi ifade edemiyoruz. Allah sizlere yardım etsin" diye konuştu.

SIRP GÖNÜLLÜ: ÇOK GÜÇLÜ ULUSLARARASI BİR DAYANIŞMA GÖRDÜM



Sırbistan'dan gelen gönüllü arama kurtarma derneği başkanı Dragan Bjelic, 5 kişilik ekiple 7 gün boyunca Kahramanmaraş'ta çalıştıklarını söyledi. AKUT ve Brezilya'dan gelen ekiple birlikte hareket ettiklerini dile getiren Bjelic, "Bizler bu tür arama kurtarma işleri için doğduk diyebiliriz ancak daha önce böyle bir felaket hiç görmedik. Deprem bölgesinde çok güçlü bir uluslararası dayanışma olduğunu gördüm. Türklere yoğun bir sevgi olduğunu gördüm. Aynı zamanda bölgede yoğun bir hüzün olduğunu gördüm. Bölgedeki insanlar bizlere karşı çok iyi davrandı, minnet dolulardı. Sağlık ekibimiz yaralı bir çocuğu hastaneye ulaştırdı. Bunu asla unutamayacağım" ifadelerini kullandı.



Malatya ve Adıyaman'da arama kurtarma faaliyetlerine katılan 38 kişilik Litvanyalı ekip, THY'nin tarifeli uçağıyla ülkesine döndü. Litvanyalı arama kurtarma ekibinin lideri Donatas Gurevicius, "Depremden sonra 42 kişilik ekiple birlikte Türkiye'ye geldik. Sadece iki şehirde arama kurtarma çalışması yaptık. Türk ekiple birlikte omuz omuza çalıştık. İnanılmaz büyük bir deprem. Hiç kimse için böyle bir şeyin üstesinden gelmek kolay değil" dedi.

LİTVANYALI EKİBİN LİDERİ: BÖYLE BİR ŞEYİN ÜSTESİNDEN GELMEK KOLAY DEĞİL



Litvanyalı arama kurtarma ekibinin lideri Donatas Gurevicius, Vilnius'a hareket öncesi İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Malatya ve Adıyaman bölgesinde kurtarma faaliyetlerinde bulunduklarını belirten Gurevicius, "Depremden sonra 42 kişilik ekiple birlikte Türkiye'ye geldik. Sadece iki şehirde arama kurtarma çalışması yaptık. Türk ekiple birlikte omuz omuza çalıştık. İnanılmaz büyük bir deprem. Hiç kimse için böyle bir şeyin üstesinden gelmek kolay değil. Büyük bir birliktelik gördük sahada. Adıyaman ve Malatya'da evlerini kaybeden ve yakınları enkaz altında kalan Türk halkı, bize çay ve çorba dağıttı; hatta bazen kendimizi rahat içinde hissettik. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.



İstanbul Havalimanı'ndaki Dış Hatlar Gidiş Terminali'ndeki İGA Lounge'de ağırlanan iki ekip, Türk Hava Yolları'na ait uçaklarla ülkelerine uğurlandı.