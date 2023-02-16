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KİPTAŞ Genel Müdürü'nden korkutan uyarı: İstanbul depreminin fragmanını yaşıyoruz

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt İstanbul için korkutan bir uyarıda bulundu. Kurt, "İstanbul’da bundan daha düşük bir deprem de olsa, daha büyük felaketle karşı karşıya kalınır." değerlendirmesi yaptı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 22:25
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KİPTAŞ Genel Müdürü'nden İstanbul için korkutan uyarı

KİPTAŞ Genel Müdürü'nden korkutan uyarı: İstanbul depreminin fragmanını yaşıyoruz
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından gittiği bölgeden dönen İBB iştiraki KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, izlenimlerini aktardı.

Deprem bölgesinde çok ciddi bir yıkım olduğınun altını çizen Kurt "Hatay, Antakya merkez tamamen bize göre yok olmuş durumda. Samandağ’a gittik, orası da öyle. İskenderun nispeten o bölgelere göre daha iyi ama orada da çok ciddi denecek yıkımlar var. Gözlemlerimiz özellikle ana akslarda binaların altında dükkân olan yerlerin çoğunun, tamamına yakınının yıkıldığını gördük. Burada da kolon kesme işlemlerinin olduğunu tahmin ediyoruz. Bazı yerlerde de enteresan durumlar gördük. Bazı binalar yan yana, üç bina var, ortadaki yıkılmamış, sağındaki ve solundaki yıkılmış. Bazılarının beton numuneleri güzel, sağlam görünüyor ama gene yıkılmış. Muhtemelen orada da bir kolon kesme ya da projeyi yanlış uygulama gibi durumlar var. Hem zeminle alakalı hem binalara sonradan yapılan müdahalelerden dolayı yıkımların olduğunu gördük" diye konuştu.

Beklenen İstanbul depremine karşı da değerlendirme yapan Ali Kurt, Kahramanmaraş’taki depremlerin benzerinin yaşanması durumunda kat be kat fazla sorun yaşanacağına işaret etti. 

"İSTANBUL DEPREMİNİN FRAGMANINI YAŞIYORUZ"

Deprem öncesinden gerekli hazırlıkların yapılması gerektiğini belirten Kurt, sözlerini şöyle tamamladı:

"Deprem olduktan sonrası gerçekten bir kaos. Şu anda biz İstanbul depreminin, üzülerek söylüyorum ama fragmanını yaşıyoruz ve orada ne kadar eksik olduğumuzu gördük. Allah korusun diyorum. İstanbul’da bundan daha düşük bir deprem de olsa, daha büyük felaketle karşı karşıya kalınır. Çünkü çok dar bir alanda, çok daha büyük bir nüfustan bahsediyoruz. Sadece İstanbul değil, Marmara’dan bahsediyoruz, 30 milyon nüfus. Yani ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 25’inden bahsediyoruz. Şu anda Maraş bölgesindeki deprem, ülke nüfusunun yüzde 15’ini etkiliyor. Türkiye’de nüfusun yüzde 15’i öyle ya da böyle hareket edecek. Canlı kalanlar hareket edecek. Bir iç göç başlayacak. Komşu illere bir göç başlayacak. Büyük kentlere göç başlayacak. Bunun hem ekonomik hem sosyolojik çok ciddi olumsuz etkilerini maalesef göreceğiz. Bununla ilgili hep söylüyoruz. Afet öncesi önlem almak lazım. Afet sonrası maalesef sıkıntılı bir süreç. Şu an bunun fragmanını yaşıyoruz."  (ANKA)

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