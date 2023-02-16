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Tasarımıyla sosyal medyada gündem oldu. Binanın müteahhidi binasını savundu

Tasarımıyla deprem riski tartışmalarına neden olan Çekmeköy'deki binanın müteahhidi binasını savundu.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 22:46
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Binanın müteahhidi binasını savundu. Tasarımıyla sosyal medyada gündem oldu

Tasarımıyla sosyal medyada gündem oldu. Binanın müteahhidi binasını savundu
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İstanbul Çekmeköy'de bulunan 5 katlı bir apartmanın görüntüsü sosyal medyada 'depremde çökme riski' tartışması yarattı. 

DHA'da yer alan habere göre, üçgen yapısıyla ince bir duvarın üstünde inşa edilmiş görüntüsü veren yapının müteahhidi Eser Karataş, "Bu bina belediye tarafından iskan verilmiş bir bina, kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun. Sosyal medyada paylaşım yapan arkadaşların; önceki paylaşımlarını kaldırarak, tekrar paylaşım yapmasını rica ediyorum. Aksi takdirde hukuki süreç başlatacağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul Çekmeköy'de bulunan 5 katlı Savaş Apartmanı'nın sosyal medyada paylaşılan görüntüsü tartışma yarattı. Üçgen yapısı ile ön bölümünden, ince bir duvarın üzerine inşa edilmiş görüntüsü veren binanın giriş katlarında işletmelerin de olduğu görüldü.

Bir kısmı, üçgen şeklinde inşa edilen apartmanın, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı 'depremde çökme riski' konusunda tartışma yarattı.

Çekmeköy'deki bina sosyal medyada tartışma konusu olmuştu Binanın müteahhidinden açıklama...

 "KESİNLİKLE DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN"

"Binamız sosyal medyaya düşmüş" ifadesini kullanan binanın müteahhidi Eser Karataş, "Ben sosyal medyada paylaşım yapanlara cevap vermek için buraya binanın fotoğrafını çekmeye geldim. Burada çekim yapan basın mensuplarını gördüm. Binaya dair elimdeki evrakları gösteriyorum. Binamız yeni bir bina; 10 yıllık bile değil, 2013 yılında iskanı alındı. Belgeleri belediye tarafından onaylanmıştır. Bunu paylaşan arkadaşlar bir zahmet gelip bizden bilgi alsalardı. Ondan sonra sosyal medyada paylaşım yapsalardı. Binanın şeklini zaten belediye belirliyor. Yapı ve şekil belediye tarafından onaylanıyor. Bu bina belediye tarafından iskan verilmiş bir bina, iskan belgesi zaten yapısal olarak sorun olmadığı anlamına geliyor. Kesinlikle DEPREM yönetmeliğine uygundur. Bu konuda paylaşım yapan arkadaşların tekrar paylaşım yapmasını ve bu konudaki önceki paylaşımlarını kaldırmasını rica ediyorum. Aksi takdirde hukuki süreç başlatacağız. Binamızda herhangi bir sorun yok" dedi.

Binanın aynı zamanda toprak sahibi olan apartman sakini Fikret Savaş ise, "Ben de burada oturuyorum. Binayla ilgili hiçbir sıkıntımız yok, memnunuz da. Sosyal medyaya düşmüş, sorun ne, amaç ne bilemiyorum. Kardeşimin de dairesi var burada, o da kiradaydı. Burada kalan herkes, kiracılar kendi rızasıyla gelip gidiyorlar zaten" diye konuştu.

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