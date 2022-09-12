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Kılıçdaroğlu'na Bahçeli'yi kızdıracak slogan. Ülkücüler böyle karşıladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir etkinlikte ülkücüler tarafından “Bozkurt Kemal” sloganlarıyla karşılandı. Kılıçdaroğlu, "Benim size bir sözüm var değerli ülkücü kardeşlerim. Bu devleti soyan 5'li çetelerin tamamının burnundan fitil fitil getireceğim." dedi.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 10:51
Son Güncelleme: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 11:14
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Ülkücüler, Kılıçdaroğlu'nu 'Bozkurt Kemal' sloganlarıyla karşıladı

Kılıçdaroğlu'na Bahçeli'yi kızdıracak slogan. Ülkücüler böyle karşıladı
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da Ülkücülerin alkışlarıyla ve “Bozkurt Kemal” sloganıyla karşılandığı görüldü.

Ankara'da Ülkücülerin yer aldığı "Önce Türkiye Buluşması"na katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu etkinlikten ayrılırken salondan "Bozkurt Kemal" sloganları yükseldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Ülkücülerin yer aldığı "Önce Türkiye Buluşması"na katıldı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Benim size bir sözüm var değerli ülkücü kardeşlerim. Bu devleti soyan 5'li çetelerin tamamının burnundan fitil fitil getireceğim. Tamamının! Öyle araya adamlar koyuyorlar, şunu koyuyorlar, ‘acaba biz masum’... Yok kardeşim! Bu ülkede sen tüyü bitmemiş yetimin hakkını yediysen birisinin onun hesabını sorması lazım. Soracağız" dedi. 

Ayrıca CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, program sonrası “Bozkurt Kemal” sloganlarıyla uğurlandı.

"EKONOMİK ZAFERLERLE TAÇLANDIRILMAYAN BİR SİYASAL İRADE HER ZAMAN ZAAFLARLA DOLUDUR"

Etkinlikte konuşma yapan Kılıçdaroğlu, “Hepimizin kaygısı aynı. Önce Türkiye… Bu ülkede hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz ama bugün geldiğimiz nokta beni kaygılandırıyor” dedi.

“Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız” diyen Kılıçdaroğlu, “Her türlü eleştiri olabilir, beğenmeyebilirler başımın üstüne. Ama bayrak ve vatan bizim kırmızı çizgimizdir” ifadelerini kullandı.

“O yoksul cumhuriyet, hiçbir zaman dilencilik yapmadı. Birisinin kapısının önüne giderek ‘bana para verin' demedi” şeklinde konuşan Kılıçdaroğlu, “Ekonomik zaferlerle taçlandırılmayan bir siyasal irade her zaman zaaflarla doludur. Ekonomik açıdan birilerine bağımlı hale gelirseniz emperyal güçlerin oyuncağı olabilirsiniz” dedi.

"BU MİLLETİ İLİKLERİNE KADAR SOYDUNUZ"

Etkinliğe katılanlara seslenen Kılıçdaroğlu, “Benim size bir sözüm var değerli ülkücü kardeşlerim. Bu devleti soyan beşli çetelerin tamamının burnundan fitil fitil getireceğim. Tamamının! Öyle araya adamlar koyuyorlar, şunu koyuyorlar, ‘acaba biz masum'… Yok kardeşim! Bu ülkede sen tüyü bitmemiş yetimin hakkını yediysen birisinin onun hesabını sorması lazım. Soracağız! Kardeşim yeter artık. Bu milletin iliklerine kadar soydunuz hâlâ soymaya devam ediyorsunuz” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Sizden istediğim şu. Mücadeleyi beraber yapmak zorundayız. Bu bir kitlenin mücadelesi olacak. Bu ülkenin gençleri, inanıyorum ki 21. yüzyılda dünya siyaset tarihine çok güzel bir miras bırakacaktır” diye ekledi.

İLK KEZ OY KULLANACAK GENÇLERE SESLENDİ

İlk kez oy kullanacak yaklaşık 7,5 milyon gence seslenen Kılıçdaroğlu, “Ülkeleri, bayrakları için oy kullansınlar. Kullanacağınız her oy Türkiye'nin geleceği için altın değerinde. Biz nasıl milli kurtuluş savaşını verdiysek, şimdi bir demokrasi mücadelesi vereceğiz. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu cumhuriyeti yüzüncü yılında demokrasiyle taçlandıracağız” dedi.

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Vatan
12.09.2022 11:54
Bozkurt Kemal'in yandaşları HDP ye bakanlık verecek artık HDP liler içinde bozkurt selahattin sloganları duyarız düştüğünü uere bak  
 
Sadık Doğruer
12.09.2022 11:53
Helal olsun Kılıçdaroğlu seni anlayamamış ve kimlere inanmıştım. Olsun geç oldu ama iyi olacak herşey çok güzel olacak  
 
Mustafa bey
12.09.2022 11:52
Arkadaki kuşçu dolmuş şoförü iken büyükşehir belediyesine ise başlatılan veli Keçiören dutluk durağı dolmuscusu korayin adamın bunlar ne zaman ülkücü oldu veli mahkemen bittimi Mustafa'yla  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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