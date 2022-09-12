Kılıçdaroğlu Ülkücülere söz verdi. Tamamının burnundan fitil fitil getireceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da ANFA Genel Müdürlüğü’nde bu akşam düzenlenen “Önce Türkiye Buluşması’na” katılarak, ülkücü bir kitleye hitaben konuşma yaptı. Toplantıda, bir saat kadar süren basına kapalı bölümü de yapıldı.

Kılıçdaroğlu ülkücülere söz vererek, "Benim size bir sözüm var değerli ülkücü kardeşlerim. Bu devleti soyan 5'li çetelerin tamamının burnundan fitil fitil getireceğim. Tamamının! Öyle araya adamlar koyuyorlar, şunu koyuyorlar, ‘acaba biz masum’... Yok kardeşim! Bu ülkede sen tüyü bitmemiş yetimin hakkını yediysen birisinin onun hesabını sorması lazım. Soracağız" dedi.

“HEP BERABER OLMAK ZORUNDAYIZ”

Devamında Kılıçdaorğlu, “Değerli ülkücü kardeşlerim, Türkiye sevdalısı olan kardeşlerim o zaman hep beraber olmak zorundayız ve birlikte olmak zorundayız. Görüş farklılıklarımız olabilir ama eğer Türkiye bizim ortak paydamızsa, bayrak bizim ortak paydamızsa ki CHP için rahatlıkla şunu söyleyebilirim, bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız. Her türlü eleştiri olabilir, beğenmeye bilirler, başımın üstüne ama bayrak ve vatan bizim kırmızı çizgimizdir. Bayrağımızı ve vatanımızı korumak zorundayız. Bayrağımızın altında özgürce yaşamak zorundayız. Bu olmadığı taktirde birilerine yem olursunuz. Hani Lord Curzon söylüyor ya Lozan’da İsmet Paşa’ya ‘Ne istediysen aldın, onların hepsini bu cebime koydum. Ama yarın geleceksin, benden para isteyeceksin. O zaman bunları tek tek çıkarıp önüne koyacağım’ diyor. Ama para istemediler. O yoksul Cumhuriyet hiçbir zaman dilencilik yapmadı. Birisini kapısının önüne gidip ‘Bana para verin’ demedi. Yumurta satarak şeker fabrikalarını kurdular.” Açıklamasında bulunarak şöyle devam etti:

“ÜLKÜCÜ KARDEŞLERİM TARİHİMİZİ DE YETERİ KADAR BİLMİYORUZ”

Ülkücü kardeşlerim tarihimizi de yeteri kadar bilmiyoruz, kimse kusura bakmasın. 1921 yılında, 23’te iktisat kongresini topladılar, çünkü hepsi savaş meydanlarından gelmişlerdi. Ya bu ekonomiyi nasıl büyüteceğiz. Yol yok, okul yok. Sıtmadan ölen binler var. Bütün buna rağmen 1921 yılında Kayseri’de uçak fabrikasının temelini attılar. 1934 yılında Kayseri’den kalkan ilk uçağımız Ankara’ya indi. Demiryolları ile döşediler Türkiye’yi. Uşak Şeker Fabrikası’nı yumurta satarak kurdular. Okuma, yazma öğrensin diye millet mektepleri kurdular. Okuma yazma oranı Cumhuriyet’in ilk yıllarında kadınlarda binde 8, erkeklerde yüzde 10 ile 12 arasında değişiyor. Bazı aklı evveller diyor ya ‘Ya demokrasiyi niye erken getirmediniz?’. Ya kardeşim Hakkari’de kurulacak seçim sandığına önce okuma, yazma bilen bir adam bulman lazım. Yok öyle bir adam. Hadi buldun o sandığı nasıl getireceksin, haberleşmeyi nasıl sağlayacaksın? Türkiye gerçeklerinden kopuk zaman zaman eleştiriler de gelecek. Ama bu gerçekleri hepimizin bilmesi lazım.

“GELDİĞİMİZ NOKTA BENİ KAYGILANDIRIYOR”

Kılıçdaroğlu, “Hepimizin kaygısı aynı. Önce Türkiye… Bu ülkede hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz ama bugün geldiğimiz nokta beni kaygılandırıyor” dedi.

“Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız” diyen Kılıçdaroğlu, “Her türlü eleştiri olabilir, beğenmeyebilirler başımın üstüne. Ama bayrak ve vatan bizim kırmızı çizgimizdir” ifadelerini kullandı.

“O yoksul cumhuriyet, hiçbir zaman dilencilik yapmadı. Birisinin kapısının önüne giderek ‘bana para verin' demedi” şeklinde konuşan Kılıçdaroğlu, “Ekonomik zaferlerle taçlandırılmayan bir siyasal irade her zaman zaaflarla doludur. Ekonomik açıdan birilerine bağımlı hale gelirseniz emperyal güçlerin oyuncağı olabilirsiniz” dedi.

“TAMAMININ BURNUNDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİM”

Etkinliğe katılanlara seslenen Kılıçdaroğlu, “Benim size bir sözüm var değerli ülkücü kardeşlerim. Bu devleti soyan beşli çetelerin tamamının burnundan fitil fitil getireceğim. Tamamının! Öyle araya adamlar koyuyorlar, şunu koyuyorlar, ‘acaba biz masum'… Yok kardeşim! Bu ülkede sen tüyü bitmemiş yetimin hakkını yediysen birisinin onun hesabını sorması lazım. Soracağız! Kardeşim yeter artık. Bu milletin iliklerine kadar soydunuz hâlâ soymaya devam ediyorsunuz” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Sizden istediğim şu. Mücadeleyi beraber yapmak zorundayız. Bu bir kitlenin mücadelesi olacak. Bu ülkenin gençleri, inanıyorum ki 21. yüzyılda dünya siyaset tarihine çok güzel bir miras bırakacaktır” diye ekledi.

İLK KEZ OY KULLANACAK GENÇLERE SESLENDİ

İlk kez oy kullanacak yaklaşık 7,5 milyon gence seslenen Kılıçdaroğlu, “Ülkeleri, bayrakları için oy kullansınlar. Kullanacağınız her oy Türkiye'nin geleceği için altın değerinde. Biz nasıl milli kurtuluş savaşını verdiysek, şimdi bir demokrasi mücadelesi vereceğiz. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu cumhuriyeti yüzüncü yılında demokrasiyle taçlandıracağız” dedi.