﻿Uluslararası trafik güvenliği kongresi ve davet edilmeyen fahri trafik müfettişleri

Uluslararası Trafik Güvenliği Kongresi'ne STK'lar neden davet edilmedi?.

Polis Akademisi Başkanlığı Trafik Enstitüsü Müdürlüğü tarafından İstanbul'da bir otelde 18-20 Kasım 2022 tarihlerinde "2. Uluslararası Trafik Güvenliği Kongresi" düzenlendi..

Ancak uluslararası bir düzeyde düzenlenen bu kongreye, ülkemizde trafik paydaşı olan STK'lar arasında yer alan Fahri Trafik Müfettişleri Derneği, Trafikte Ortak Akıl Derneği ve Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği davet edilmedi.

Ben de bu konu hakkında merkezi İstanbul'da bulunan Fahri Trafik Müfettişleri (FTM) Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Halis Kahraman ile görüştüm.

Halis Kahraman, kongre öncesi 3 dernek olarak ortak bir basın açıklaması yaptıklarını, "Trafikle dertlenen STK'lar olmadan Trafik Güvenliği kongresi olmaz" diyerek, kendilerinin trafik güvenliği kongresine davet edilmemelerine tepki gösterdiklerini ifade etti.

Kahraman; Trafik konusunda kamuoyu bilinci oluşturmayı hedefleyen trafik kazaları ile mücadele eden, ülkemizde yaşanan trafik terörünün engellenmesi için 36 bin 540 kişiden oluşan fahri olarak denetim yapan, trafik kazalarından kaynaklanan can kaybı ve ağır yaralanmaları kısa ve orta vadede azaltmayı planlayan ve trafikle dertlenen Sivil Toplum Kuruluşlarının sözcülerine "Sivil toplum kuruşları (STK) toplantıya bile giremezken nasıl insan odaklı bir trafik ortamı yaratılabilir ve insan hayatının değeri korunabilir?" sorusunu bana yöneltti..

Hazırladıkları ortak bildiriyi kongre öncesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığı ile İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'na da ilettiklerini belirten Basın Sözcüsü Halis Kahraman, trafik paydaşları olmadan trafiğe çözüm aranamayacağını söyledi.

Fahri Trafik Müfettişleri Derneği, Trafikte Ortak Akıl Derneği ve Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği tarafından kongre öncesi yapılan ortak basın açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:

"Trafik kazalarının yoğunlaştığı bir dönemde, 17-20 Kasım'da düzenlenecek olan uluslararası kongreye, ilgili sivil toplum kuruluşları davet edilmemiştir.

Trafik konusunda kamuoyu bilinci oluşturmayı hedefleyen trafik kazaları ile mücadele eden, ülkemizde yaşanan trafik terörünün engellenmesi için fahri olarak denetim yapan, ülkemizdeki trafik kazalarından kaynaklanan can kaybı ve ağır yaralanmaları kısa ve orta vadede azaltmayı planlayan ve trafikle dertlenen sivil toplum kuruluşlarıyız.

Polis Akademisi Trafik Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 17-20 Kasım 2022 tarihlerinde İstanbul'da II. Uluslararası Trafik Güvenliği Kongresi düzenleneceği bilgisini farklı kuruluşlardan öğrendik.

Bildiri duyurusunda "Ulaşım güvenliği alanında güncel bilgilere ulaşmak, yeni araştırma ve uygulamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunmak, dünyada meydana gelen trafik kazası ölüm ve yaralanmalarının azaltılmasına yönelik bilimsel çalışmalara katkı sağlamak" amacına vurgu yapılmaktadır.

Ayrıca "Kongre kapsamında belirtilen konu başlıklarıyla ilgili araştırma ve çalışmalar yapan bilim insanlarının, sivil toplum kuruluşlarının, uygulayıcıların ve kolIuk temsilcilerinin bir araya gelerek ulaşım güvenliği sorunlarının tespit edilmesi ve çözüm önerileri sunulması beklenmektedir" paragrafı da yer almaktadır.

Üzücüdür ki trafik alanında faaliyet gösteren sınırlı sayıdaki sivil toplum kuruluşlarına (STK) kongrede görüşlerini ve önerilerini açıklamak konusunda herhangi bir çağrı ya da davet yapılmamıştır. Bu olmadığı gibi izleyici olarak katılım talebimize de sözlü olarak olumlu bir yanıt verilmemiştir..

Trafik kazalarının önlenmesi, yol güvenliğinin sağlanması konusunda 1959 yılından bugüne aktif olan ve sonrasında faaliyette bulunan tüm sivil toplum kuruluşları (STK) adına bu yaklaşımı kabul etmemiz beklenmemelidir.

İnsanımız her gün yollarda ölüyor ya da yaralanıyor. En sevdiklerimiz, bir anda yollarda kayboluyor. Aynı ülkede yaşıyor, aynı yolları kullanıyor ve hepimiz yollarda meydana gelen ölümleri, yaralanmaları azaltmak için farklı derneklerde, kurumlarda çalışıyoruz.

Sivil toplum kuruluşları (STK) olarak bizlerin de trafik güvenliği konusunda söyleyecek bir cümlesi, karar vericilerin ve uygulayıcıların görmediği bir önerisi olabilir ya da yapılan uygulamalara itirazı olabilir.

Sivil toplum kuruşları toplantıya bile giremezken nasıl insan odaklı bir trafik ortamı yaratılabilir ve insan hayatının değeri korunabilir?

Ülkemizde ileriki yıllarda düzenlenecek olan uluslararası trafik güvenliği kongresinin üçüncüsünde bu aksaklık ve yanlışlığın giderileceğine ve trafik alanında hiçbir karşılık beklemeden tamamen gönüllülük esasına göre faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına (STK) da davet yapılacağına gönülden inanıyor ve umut ediyoruz."

Ben de, megakent İstanbul'da yaşayan ve her gün trafik çilesi çeken vatandaş olarak, özellikle büyük şehirlerde çözüme kavuşturulması gereken sorunların başında yer alan trafik teröründen arındırılması için ülkemizde trafik alanında faaliyet gösteren tüm trafik paydaşı olan sivil toplum kuruluşlarının (STK) bundan sonra düzenlenecek olan trafik güvenliği kongrelerine eksiksiz davet edilmesini, görüş, istek, ve önerilerinin alınarak değerlendirilmesinin ülkemiz için bir kazanç olacağına inanıyorum.