Fatih Altaylı Devlet Bahçeli’ye Halil Konakçı’yı sordu: Size göre, Hatay Türk toprağı mıdır, Arap toprağı mıdır?

Atatürk düşmanı imam Halil Konakçı Hatay’ın ‘Arap yurdu’ olduğunu iddia etmişti. Konakçı, Hatay’ın Türkiye’ye katılmasından sonra ezanın yasaklandığını öne sürerek Fransa sömürgesiyken daha iyi durumda olduğunu söylemişti.

Konakçı’nın skandal sözleri sosyal medyada tepki çekti.

Gazeteci Fatih Altaylı, Atatürk düşmanı imamı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sordu. Altaylı köşe yazısında Bahçeli’ye “Size göre, Hatay Türk toprağı mıdır, Arap toprağı mıdır! Fransızların mı kalmalıydı, Türklerin mi olmalıydı!” sorusunu sordu.

Altaylı’nın kendi internet sitesinde yazdığı yazının ilgili bölümü şöyle:

”Hatay Arap’tır, Hatay Fransız’dır” diyen sözde imama en iyi yanıtı bir başka imam vermiş.

Zeynebi Kübra Camisinin imamı Muhammed Ali Gök “Çok üzücü bir şeye denk geldik. Bir tane ismen din adamı, gerçekten öyle mi bilmiyorum, şöyle cümleler kurdu. Dedi ki, ‘Hatay Türk toprağı değildir. Hatay Arap toprağıdır. Fransa’nın kontrolündeyken daha iyi bir seviyedeymiş. Hatay Türk topraklarına katıldıktan sonra ezan yasaklandı’ diye saçma sapan şeyler söylemiş. Tarihi ‘Keşke Yunan kazansaydı’ diyenlerden öğrenirseniz işte böyle olur. Bizim tavrımız nettir. Hatay Türk toprağıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin toprağıdır. Bu Devletin bir karış toprağına ‘Aslında şunların toprağıdır’ demek kimsenin haddi değildir.”

Hay ağzına sağlık be Hoca Efendi.

Hani din adamı ile vatansever din adamı farkını öyle güzel göstermişsin ki!

Ama bu hep böyle idi.

Türkiye’de kurtuluş mücadelesini ateşleyen din adamları da vardı, İngiliz’e, Yunan’a hizmet eden de!

Elbette onların torunları da var işte.

Benim merak ettiğim ise Devlet Bahçeli’nin ne düşündüğü.

Elbette sadece onun değil, Erdoğan’ın, Kılıçdaroğlu’nun, Sancar’ın, Akşener’in, Karamollaoğlu’nun, Babacan’ın, Davutoğlu’nun, Uysal’ın, Baş’ın ama en çok milliyetçilerin lideri olarak görülen Devlet Bey’in ne düşündüğünü merak ediyorum.

Evet Sayın Bahçeli, bu konudaki fikriniz ne!

Size göre, Milliyetçi Hareket’e göre Hatay Türk toprağı mıdır, Arap toprağı mıdır!

Fransızların mı kalmalıydı, Türklerin mi olmalıydı!

Ne düşünüyorsunuz Devlet Bey!

Hangi imam haklı sizce?