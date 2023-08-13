Ümit Özdağ o sözlere kayıtsız kalmadı. Harekete geçeceği tarihi açıkladı

Ümit Özdağ, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı Halil Konakçı'nın, 'Hatay Arap yurdudur' sözlerine kayıtsız kalmayacağını söyledi ve suç duyurusunda bulunacağı tarihi açıkladı.

Ümit Özdağ o sözlere kayıtsız kalmadı. Harekete geçeceği tarihi açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Atatürk düşmanı imam Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulunacak. Konakçı, Hatay’ın ‘Arap yurdu’ olduğunu iddia ederek “Fransız’ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar’’ demişti.

Özdağ, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, ''14 Ağustos pazartesi saat 09.30’da 7000 yıllık Türk yurdu Hatay’ı Arap yurdu olarak göstererek Suriye’ye peşkeş çeken Halil Konakçı ile ilgili Çağlayan Adliyesinde suç duyurusunda bulunacağım'' ifadelerini kullandı.

screenshot-6-001.png
HALİL KONAKÇI NE DEMİŞTİ?

Konakçı tepki çeken konuşmasında;

‘‘Hatay’ın çoğunluğu Arap’tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. O zaman da öyleydi. 1938’e kadar Fransız işgalindeydi. Sınırın içinde mi kalsın dışında mı kalsın tartışmaları vardı. Ezan yasağı 1932’de geldi. Fransızlar, ezanı Hatay’daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan ‘Allahü ekber’ diye okundu 1938’e kadar. 1938’de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız’ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar’’ ifadelerini kullanmıştı.

screenshot-8-001.png

İlgili Haberler
Halil Konakçı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tarafından korunuyor iddiası
Fatih Altaylı Devlet Bahçeli’ye Halil Konakçı’yı sordu: Size göre, Hatay Türk toprağı mıdır, Arap toprağı mıdır?
Yılmaz Özdil Halil Konakçı için tek bir cümlelik twit attı. Ortalığı alt üst etti
Fatih Altaylı Arap ve Fransız yanlısı Halil Konakçı'nın büyük korkusunu açıkladı
Ümit Özdağ Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulunacak
Cemal Enginyurt Halil Konakçı'ya şampanya patlatan türbanlıları gösterdi
Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy stres yüklü fayların nereye doğru hareket ettiğini açıkladı
Şener Üşümezsoy stres yüklü fayların nereye doğru hareket ettiğini açıkladı
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı
Atatürk’ün sevdiği şarkılar albüm oluyor. Bizzat kendi yazdığı şiir de yer alacak
Atatürk’ün sevdiği şarkılar albüm oluyor. Bizzat kendi yazdığı şiir de yer alacak
MasterChef eleme gecesinde kim veda edecek? MasterChef All Star 56 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef eleme gecesinde kim veda edecek? MasterChef All Star 56 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Hangi padişah neden öldü?
Hangi padişah neden öldü?
Şener Üşümezsoy yeni depremin olacağı yeri bas bas bağırarak açıkladı. Bugün olan Malatya depremlerini geceden bilmişti
Şener Üşümezsoy yeni depremin olacağı yeri bas bas bağırarak açıkladı. Bugün olan Malatya depremlerini geceden bilmişti
Son Haberler
Ukraynalı ve Ruslar kaçak emlakçılığın ardından korsan taksiciliğe de başladı Güncel
Ukraynalı ve Ruslar kaçak emlakçılığın ardından korsan taksiciliğe de başladı
Çin'de temmuzda otomobil üretimi ve satışları azaldı Ekonomi
Çin'de temmuzda otomobil üretimi ve satışları azaldı
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı Güncel
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
Hadise'nin 5 ay süren evlilik itirafı olay oldu. Seyircisine içini döktü Magazin
Hadise'nin 5 ay süren evlilik itirafı olay oldu. Seyircisine içini döktü
Sultangazi'de kadın cinayeti. Genç kadın 15 yerinden bıçaklanarak canice katledildi Güncel
Sultangazi'de kadın cinayeti. Genç kadın 15 yerinden bıçaklanarak canice katledildi
Mancini de Arabistan'a gidiyor Spor
Mancini de Arabistan'a gidiyor
Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'den ilk açıklama Spor
Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'den ilk açıklama