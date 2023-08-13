Ümit Özdağ o sözlere kayıtsız kalmadı. Harekete geçeceği tarihi açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Atatürk düşmanı imam Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulunacak. Konakçı, Hatay’ın ‘Arap yurdu’ olduğunu iddia ederek “Fransız’ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar’’ demişti.

Özdağ, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, ''14 Ağustos pazartesi saat 09.30’da 7000 yıllık Türk yurdu Hatay’ı Arap yurdu olarak göstererek Suriye’ye peşkeş çeken Halil Konakçı ile ilgili Çağlayan Adliyesinde suç duyurusunda bulunacağım'' ifadelerini kullandı.



HALİL KONAKÇI NE DEMİŞTİ?

Konakçı tepki çeken konuşmasında;

‘‘Hatay’ın çoğunluğu Arap’tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. O zaman da öyleydi. 1938’e kadar Fransız işgalindeydi. Sınırın içinde mi kalsın dışında mı kalsın tartışmaları vardı. Ezan yasağı 1932’de geldi. Fransızlar, ezanı Hatay’daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan ‘Allahü ekber’ diye okundu 1938’e kadar. 1938’de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız’ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar’’ ifadelerini kullanmıştı.