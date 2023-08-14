Ümit Özdağ Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu zat milli güvenlik tehdididir

Ümit Özdağ Hatay nüfusunun çoğunluğunun Arap olduğu iddiasıyla tepki çeken Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulundu.

KAYNAK: ANKA
Ümit Özdağ Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu zat milli güvenlik tehdididir

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ; Hatay nüfusunun çoğunluğunun Arap olduğunu iddia eden ve kamuoyunda tepki toplayan Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Özdağ suç duyurusu sonrası yaptığı açıklamada “Türkiye’nin toprak bütünlüğüne yönelik aynı PKK gibi açıklamalarda bulunmuş hadsizliğinin göstermiş ve utanmadan Fransızlara övgü düzmüştür” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

Hatay Memlüklülerden Osmanlılara geçmiş Hatay bir Türk devletinin topraklarından diğer Türk devletinin topraklarına geçmiş ve İstiklal Harbi sonrası kısa bir süre Fransızlar tarafından yönetilmiş ve Suriye’ye bağlanmak istenirken ve Hatay’da Türk nüfusunun çoğunluk olduğu görülmüş ve Türkiye Cumhuriyetine bağlanmıştır.

"BU ZAT MİLLİ GÜVENLİK TEHDİDİDİR"

Bu kadar açık bir durumken Diyanet’e bağlı bir memurun TC vatandaşlarının ödediği vergilerle maaşını alan birinin Hatay’da Araplar çoğunluktaydı diyerek Baas rejiminin tekrarladığı bir hususu böyle bir süreşte tekrarlaması bu zatın milli güvenlik tehdidi olduğunu ortaya koymaktadır.

“BE CAHİL”

Buna bir daha cesaret ederse yapmış olduğu her alçakça saldırıyı en sert şekilde hukuk çerçevesinde cezalandıracağız. Çünkü bu zat Türkiye’nin toprak bütünlüğüne yönelik aynı PKK gibi açıklamalarda bulunmuş hadsizliğinin göstermiş ve utanmadan Fransızlara övgü düzmüştür. Be cahil Fransız emperyalizmini Cezayir mücahitlerine sor. Neden milli mücadele verdiler, neden Tunus direndi.

Evet emperyalistlerin çanak yalayıcıları böyle olur. Bazen hoca kılığında çıkabilirler. Biz her hacının her hocanın gerçek Müslüman olmadığını gayet iyi biliyoruz. Biz suç başvurumuzu biraz evvel avukatlar aracılığıyla yaptık.

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