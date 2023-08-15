Halil Konakçı cumanın tatil olmasına karşı çıkanlara fuhuşçu dedi. Artık bu kadar da olmaz

Editör: Özlem Kıral

İmam Halil Konakçı skandal sözleriyle gündemden düşmüyor. Atatürk'e ve Cumhuriyet'e olan düşmanlığıyla bilinen imam Konakçı, geçtiğimiz günlerde bir vaazında Hatay'ı hedef almış, "Hatay Arap şehridir', 'Fransızlar, Türklerden daha iyidir', 'Ezan Türkiye'de yasaklandı" gibi ifadeler kullanmıştı.

Bu sözler üzerine tüm Türkiye’den yoğun tepki alan Halil Konakçı gündem yaratacak yeni sözler söylemeye devam etti. Cuma gününün tatil olmamasına ilişkin vaazda konuşan Konakçı, çok konuşulacak sözler söylerken, ‘‘Cuma'nın tatil olmasına karşı çıkanlar her türlü fuhşiyatın içinde olanlar’’ ifadelerini kullandı.

Konakçı vaazında, ‘‘Cuma namazına endeksli bir düzen istemez misiniz iş hayatınızda? Ben başka bir memuriyette olsaydım bunu isterdim. Okul saatlerinin Cuma saatlerine endeksli olmasını istemez misiniz? Bunu söyledi Diyanet İşleri. Bizim memleketteki İslam düşmanları zıpladı zıpladı oturdu. Hiçbir Hristiyan, hiçbir Havra mensubu zıplamadı. Bir tek bizim ‘biz de Müslümanız’ deyip her naneyi yiyen, her fuhşiyatın içine batmış ama kalbim temiz diyen, caminin kapısının önünden bile geçmeyen adamlar zıpladı’’ ifadelerini kullandı.

DİYANET'TEN 'CUMA TATİL OLSUN' HUTBESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın geçtiğimiz hafta yayınladığı cuma hutbesinde, “Çalışanlarımızın ve öğrenci kardeşlerimizin en önemli farz ibadetlerinden birisi olan cuma namazını eda edebilmelerine yardımcı olalım. İş yerlerimizdeki mesai saatlerini, okullarımızdaki ders programlarını cuma namazının vaktine göre düzenleyelim” demişti.