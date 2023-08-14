Diyanet Halil Konakçı hakkında günler sonra inceleme başlattı. Lütfettiniz sayın Diyanet

Diyanet İşleri Başkanlığı, Hatay nüfusunun çoğunluğunun Arap olduğu iddiasıyla tepki çeken Pendik ilçesindeki Uluçınar Camisi İmamı Halil Konakçı hakkında günler sonra inceleme başlattı.

Diyanet Halil Konakçı hakkında günler sonra inceleme başlattı. Lütfettiniz sayın Diyanet

Atatürk'e ve Cumhuriyet'e olan düşmanlığıyla bilinen imam Halil Konakçı, son vaazında Hatay'ı hedef almış, "Hatay Arap şehridir', 'Fransızlar, Türklerden daha iyidir', 'Ezan Türkiye'de yasaklandı" gibi ifadeler kullanmıştı.

Edinilen bilgiye göre, Başkanlık tarafından, son günlerde sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle din görevlisi Halil Konakçı hakkında inceleme yapılacak.

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NE OLMUŞTU:

Cumhuriyeti ve laikliği açıkça hedef almasıyla gündeme gelen ve tepki çeken sözleriyle özellikle sosyal medyanın da hedefinde olan Halil Konakçı, bu kez konuşmasında Hatay’ı Arap ve Kürt yurdu ilan ederken, Hatay Fransa’da kalsaydı dedi.

Konakçı tepki çeken konuşmasında; ‘‘Hatay’ın çoğunluğu Arap’tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. O zaman da öyleydi. 1938’e kadar Fransız işgalindeydi. Sınırın içinde mi kalsın dışında mı kalsın tartışmaları vardı. Ezan yasağı 1932’de geldi. Fransızlar, ezanı Hatay’daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan ‘Allahü ekber’ diye okundu 1938’e kadar. 1938’de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız’ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar’’ ifadelerini kullandı.

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ÜMİT ÖZDAĞ SUÇ DUYURUSUNDU BULUNMUŞTU

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ,Hatay nüfusunun çoğunluğunun Arap olduğu iddiasıyla tepki çeken Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Özdağ suç duyurusu sonrası yaptığı açıklamada “Türkiye’nin toprak bütünlüğüne yönelik aynı PKK gibi açıklamalarda bulunmuş hadsizliğinin göstermiş ve utanmadan Fransızlara övgü düzmüştür” demişti.

Özdağ yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı: Hatay Memlüklülerden Osmanlılara geçmiş Hatay bir Türk devletinin topraklarından diğer Türk devletinin topraklarına geçmiş ve İstiklal Harbi sonrası kısa bir süre Fransızlar tarafından yönetilmiş ve Suriye’ye bağlanmak istenirken ve Hatay’da Türk nüfusunun çoğunluk olduğu görülmüş ve Türkiye Cumhuriyetine bağlanmıştır.

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"BU ZAT MİLLİ GÜVENLİK TEHDİDİDİR"

Bu kadar açık bir durumken Diyanet’e bağlı bir memurun TC vatandaşlarının ödediği vergilerle maaşını alan birinin Hatay’da Araplar çoğunluktaydı diyerek Baas rejiminin tekrarladığı bir hususu böyle bir süreşte tekrarlaması bu zatın milli güvenlik tehdidi olduğunu ortaya koymaktadır.

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“BE CAHİL”

Buna bir daha cesaret ederse yapmış olduğu her alçakça saldırıyı en sert şekilde hukuk çerçevesinde cezalandıracağız. Çünkü bu zat Türkiye’nin toprak bütünlüğüne yönelik aynı PKK gibi açıklamalarda bulunmuş hadsizliğinin göstermiş ve utanmadan Fransızlara övgü düzmüştür. Be cahil Fransız emperyalizmini Cezayir mücahitlerine sor. Neden milli mücadele verdiler, neden Tunus direndi.

Evet emperyalistlerin çanak yalayıcıları böyle olur. Bazen hoca kılığında çıkabilirler. Biz her hacının her hocanın gerçek Müslüman olmadığını gayet iyi biliyoruz. Biz suç başvurumuzu biraz evvel avukatlar aracılığıyla yaptık.

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HALİL KONAKÇI KİMDİR?

Halil Konakçı, 1980 yılında İzmir'de doğdu. Halil Konakçı, aslen İzmirli’dir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda imam- hatip görevini yürütüyor.

HALİL KONAKÇI NEREDE GÖREV YAPIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı İmam Hatiplik görevini yürüten Halil Konakçı, şu an Ankara Melike Hatun Camii'nde çalışmaktadır. Ayrıca Bursa’daki Mihraplı Camisi’nde de vaazlar verdi. Konakçı şuan İstanbul'un Pendik ilçesindeki Uluçınar Camisi İmamı olarak görev yapıyor.

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