Ümit Özdağ HÜDA-PAR ve AKP yakınlaşmasını böyle değerlendirdi. ‘FETÖ ile işbirliği kadar vahim bir durumla karşı karşıyayız’

HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, 11 Mart'ta, Diyarbakır'da, partisinin Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili yol haritasını belirlemek üzere yapılan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından değerlendirmelerde bulunmuştu. Yapıcıoğlu, "Başkanlık Divanı toplantısında daha önce yetkili kurullarımız, il ve ilçe teşkilatlarımızla yapmış olduğumuz istişarelerin neticesinde uyumlu olarak 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık" açıklamasını yapmıştı.

Ümit Özdağ, Yapıcıoğlu'nun açıklamalarına ilişkin olarak, şunları söyledi:

"FETÖ ile işbirliği kadar vahim bir durumla karşı karşıyayız. Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmayı, topraklarının bir bölümü üzerinde şeriat ile yönetilen bir Kürdistan kurmayı hedefleyen Hizbullah/ HÜDA-PAR, AK Parti ile işbirliği yaparak TBMM’ye girecekmiş."