Ümit Özdağ: Merdan Yanardağ'dan önce AKP'nin yüzde 95'i gözaltına alınmalı

Ümit Özdağ, tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''önce AKP'nin yüzde 95'i gözaltına alınmalı'' dedi.

Ümit Özdağ: Merdan Yanardağ'dan önce AKP'nin yüzde 95'i gözaltına alınmalı

Hakkında Abdullah Öcalan ile ilgili söyledikleri sebebiyle soruşturma başlatılan Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında önce gözaltı kararı alınmış, sonra da tutuklanmıştı.

Soruşturma süreci devam ederken, Merdan Yanardağ’dan kendisine tepki gösteren İYİ Partililere “Ümit Özdağ bu programı da izlemiş herhangi bir rahatsızlığı yok. Ümit Özdağ’dan daha milliyetçi olduğunuzu mu iddia ediyorsunuz?” ifadelerini kullanmıştı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da kendisine ait sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Özdağ açıklamasında “İmralı’da Öcalan ile anayasa yazan AK Parti’nin Yanardağ’ı gözaltına alması için önce AK Parti yöneticilerinin yüzde 95’ini gözaltına alması gerek.” ifadelerini kullanmıştı.

''AKP'NİN MERDAN YANARDAĞ'I GÖZALTINA ALMASI İÇİN ÖNCE AKP'NİN YÜZDE 95'İNİ GÖZALTINA ALMASI GEREK''

Bunun üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özdağ, ''Merdan Yanardağ’ın programını izlemedim. Ancak tartışmalar başladıktan sonra ne demiş diye basından okudum. Abdullah Öcalan’ın şerefsiz bir vatan haini olduğu ve idam edilmesi gerektiği konusundaki görüşüm hiç değişmedi. Yanardağ’ın bir kelimesine dahi katılmıyorum. Ancak İmralı’da Öcalan ile anayasa yazan AK Parti’nin Yanardağ’ı gözaltına alması için önce AK Parti yöneticilerinin yüzde 95’ini gözaltına alması gerek. Zafer Partisi ideolojik köşeli partidir. Bazıları gibi nereye koysan oraya uymaz, Diyarbakır’da ayrı, Edirne’de ayrı konuşmaz. Zafer Partisi’nde sadece Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği yapılır ve Atatürk’ten taviz verilmez, Atatürk adına özür dilenmez. Atatürk özür dilenecek hiç bir şey yapmamıştır'' ifadelerini kullandı.

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