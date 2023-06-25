Ümit Özdağ’ın Rusya’daki Wagner krizinden sonra SADAT hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu

Editör: Osmancan Erok

Tüm dünyanın gözü son günlerde Rusya’ya çevrilmiş durumda. Ukrayna savaşında aktif rol üstlenen paramiliter grup olan Wagner, Putin yönetimini açıkça tehdit etmiş ve Moskova’ya hareket etmişti. Ancak daha sonra yapılan açıklamada, isyandan vazgeçtiklerini açıklamış ve birliklerine geri dönmüşlerdi.

Devlete paralel yapıların ne kadar tehlikeli olduğu yaşanan bu süreçte bir kez daha ortaya çıkarken, akıllara Türkiye’deki benzer yapı olan SADAT geldi. Geçmişte benzer bir FETÖ deneyimi yaşayan Türkiye’nin, gelecekte SADAT ile yaşayabileceği tehlikeleri daha önceden anlatan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın sözleri yeniden gündem oldu.

''SADAT KONTROL EDİLEMEZ''

Özdağ, SADAT ile ilgili konuşmasında, ''SADAT, çok tehlikeli, kontrol edilemez. SADAT bazı yerleri kontrol ediyor ama SADAT’ın kontrol edildiğini düşünmüyorum. Eklemlendiği, siyasal irtibat içerisinde olduğu yerler var. İdeolojik, politik ve silahlanmış askeri şirket görünümündeler. Türkiye’de rejimi değiştirmeyi, İslamileştirmeyi hedefleyen bir yapı'' açıklaması yapmıştı. O konuşma sosyal medyada yeniden gündem olurken, yaşanan Wagner krizi sonrası en çok paylaşılanlar arasında yer aldı.

SADAT NEDİR?

Türkiye’de uluslararası savunma alanında danışmanlık ve askeri eğitim veren ilk ve tek şirket olduğu belirtilen ve eski TSK mensuplarının görev aldığı SADAT, askeri ve “iç güvenlik” yani “terörle mücadele” alanında danışmanlık ve eğitim hizmeti veriyor.

Askeri ve güvenlik alanında pek çok eğitimi veren şirketin, kursları arasında “Gayri Nizamı Harp” ve “Keskin Nişancılık” gibi başlıklar da dikkat çekiyor. “Kara Harekatı”, “Keskin Nişancılık”, “Koruma”, “Tahrip”, “Gayri Nizami Harp”, “İleri Tek Er Muharebe”, “Topçu ve Havan İleri Gözetleyicilik”, “Tank / Zırhlı Araç Avcılığı” gibi kurs eğitim paketleri bulunuyor.

Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. veya SADAT A.Ş., Türkiye merkezli bir askeri danışmanlık şirketi olarak biliniyor. Şirket, 28 Şubat 2012 tarihinde emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi tarafından kurulmuş olup uluslararası alanda askeri ve iç eğitim, savunma danışmanlığı ve mühimmat alımı gibi hizmetler sunuyor.