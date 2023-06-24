Fatih Ergin: Wagner paralel yapıların ne kadar tehlikeli olduğunu gösterdi. Dün FETÖ bugün SADAT

Editör: Ayşe Memiş

Rusya da tıpkı Türkiye gibi paralel yapıyla başı dertte. Türkiye, FETÖ belasını güç bela üzerinden atmaya çalıştı. Dün gece ajanslara düşen Rusya'nın paralı asker gücü Wagner'in başlattığı darbe girişiminden sonra akla hem FETÖ hem de SADAT geldi. İşte bu tehlikeye dikkat çeken Gazeteci Yazar Fatih Ergin şu paylaşımda bulundu.

"Rusya'da Wagner'in darbe girişimi, paralel yapıların ne kadar tehlikeli olduğunu bir defa daha gösterdi! Türkiye'de dün FETÖ vardı, bugün ise SADAT var. İslamcı kontrgerilla SADAT'ın sığınmacılarla ulus devletten çokuluslu ümmet devletine geçişe hazırlandığını unutmayın!"