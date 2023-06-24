SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi'den Kılıçdaroğlu'na 'Wagner' yanıtı

SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi, "Rusya’nın Wagner’i, Türkiye’nin SADAT’ıdır" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi'den Kılıçdaroğlu'na 'Wagner' yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'da paralı asker grubu Wagner’in başlattığı silahlı ayaklanma üzerinden ‘SADAT’ hatırlatmasında bulundu, “Buradan bir kez daha ilan ediyorum, halk düşmanı hiçbir paramiliter yapıya izin vermeyeceğiz” ifadesini kullandı.

SADAT BAŞKANI MELİH TANRIVERDİ'DEN YANIT

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi'den jet yanıt geldi.

Tanrıverdi'nin açıklaması şu şekilde:

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“Bütün mahareti kahve köşesinde gevezelik yapmak olanlar gibi Twitter müptelaları arasında da iflah olmaz paranoyaklar çıktı elbette. Ama bunlar küçükcük bir hizip diyecektim ki… Az önce Kemal Kılıçdaroğlu balıklama daldı. Mahkum olduğu tazminatı ödemediği için icraya vereceğim ve yeni tazminat davası açacağım…”

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