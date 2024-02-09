Umut Bozok sitem etti: Ben niye kadro dışı kaldım?

Trabzonspor'da bir süre önce kadro dışı bırakılan hücum oyuncusu Umut Bozok, Fransa’nın L'Equipe gazetesine açıklamalarda bulunarak sitem etti. Dert yandı.

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılmayı asla hak etmediğini, sakat olduğunu ama buna inandıramadığını ve Konyaspor'a gönderilmek istediğini ifade eden Bozok “Ben asla böyle biri değilim! Beni taraftar yanlış tanıyor’’ dedi.

Bozok ‘’Beni incittiler. Başka bir kulübe, oynamadan neden gitmek isteyeyim? Yılbaşında Noel tatili için beş günlük iznimi, Rennes’deki ailemin yanına gitmek için kullandım ve Lorient Kulübü’ndeki eski doktoruma danışmak için fırsat buldum. Bana ilk önce başlangıçta kasık fıtığı teşhisi konuldu. Ağrının tam olarak nerede olduğunu asla bilemezsiniz. Bir gün iyileşir, diğer gün kötüleşir. Trabzonspor’a döndüğümde, bunu yöneticilere açıkladım, bana yine de inanmadılar maalesef. Üzüldüm. Daha sonra toparladım ve hocada takıma dönmemi istiyordu ama bir gün Galatasaray maçı öncesinde, takımın sportif direktör beni aradı ve kadro dışı kaldığımı söyledi. Anlam veremedim. Çok şaşırdım. Ben ne yaptım ya. Takım oyuncu sıkıntısı çekerken ben kadro dışı kaldım. Niye?'

“Trabzonspor ile iyi bir sözleşme yaptığım doğru. Ancak Türk olarak kabul edildiğim için Türk Lirası ile ödeme alıyorum.’’ Diye konuşan Fransa doğumlu Bozokİ:’’ Sözleşme imzaladığımda İmzaladığım da, 1 Euro 19 TL’ydi, bugün ise 1 Euro 33 TL. Ödemelerin aralıklı olması aslında endişe verici değil. Bazen üç aylık ödemeyi bir haftada alıyorsun. Diğer zamanlarda ise beş-altı ay gecikme olabiliyor, geçen sezon olduğu gibi. Şu anda iki aylık gecikme var. Bu gecikmeler Türk oyuncular için her zaman bir sorun olmuştur. Buraya imza atarken bunu biliyordum, bu yüzden pek rahatsız etmiyor bu durum beni. Para aslında en önemli şey değil ve ben bunu hiçbir zaman takım içerisinde problem yapmadım. Peki ben niye kadro dışı kaldım?”

Türkiye A Milli Takımı’nın da formasını 24 kez giyen 28 yaşındaki oyuncu: ‘’En verimli dönemimdeyim. Benden faydalanmak varken kadro dışı niye’’ diyerek, şöyle devam etti:

''Trabzonspor’a geldiğimde her şey yolundaydı. Abdullah Avcı ile o dönem oynadım ve goller attım. Ancak, benim ardımdan Maxi Gomez’i transfer ettiler ve süre alamamaya başladım. Süper Lig’de gol kralı oldum ve Türk Milli Takımı’na seçildim. Dolayısıyla önemli oyuncu statüsüne sahip olacağımı düşünüyordum. Ancak öyle olmadı. Abdullah Avcı’nın yerine Nenad Bjelica geçince, tekrar şans bulmaya başladım. Takımın genel performansı gibi ben de olağanüstü değildim, sonrasında Bjelica da görevden alındı zaten. Abdullah Hoca geri döndü ve ben tekrar yedek kulübesine döndüm. Sonrasında da bildiğiniz gibi kadro dışı.”

Daha önceki sezonlarda hep Fransa liglerinde forma giyen Bozok, Türkiye’de ilk Kasımpaşa forması giymişti. Santrafor Umut Bozok “Geçen Kasım ayında Abdullah Hoca ile bir görüşmemiz oldu. Bakış açısını bana anlattı, izah etti ve kafasında Paul Onuachu ve Enis Destan’ın arkasında 3. golcü konumunda olduğumu söyledi. Saygı duyuyorum bu kararına ama takımı tekrar devraldığında bazı ağrılarım vardı ve yeniden yerimi kazanmak için kendimi biraz zorladım. Fakat sakatlandım ve tedavi olmam gerekti. Kulüp, benim sakat olmadığımı ve bir sonraki transfer olabileceğim kulübümü düşündüğümü sanarak, sakat numarası yaptığımı sandılar sanırım.’’ Dedi.

Umut Fransız basınına sözlerini şöyle tamamladı: “Bir fizyoterapist ve bir antrenörüm var. Bugün üçüncü haftama giriyorum. Akademide antrenman yapıyorum ve Abdülkadir gidince artık yalnızım, çünkü Abdülkadir Ömür, 1 Şubat’ta Hull City’e transfer oldu. Ben başka bir takımla anlaşamadım. O zaman niye kadro dışıyım. Ben formamı tekrar giymek için, takımla, arkadaşlarımla beraber çalışmak istiyor ve futbol oynamak istiyorum.’’