Süper Lig'de 25. hafta heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Süper Lig'in 25. haftası, bugün oynanacak Adana Demirspor-Kasımpaşa maçıyla başlayacak.
Yeniçağ yazarları, mücadeleleri biter bitmez yazacak.
İşte maçların programı;
CUMA
20.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa: Mirza Şeker
CUMARTESİ
16.00 Fatih Karagümrük-Pendikspor: Eren Bozdaş
19.00 Galatasaray-Başakşehir: Sedat Kaya
PAZAR
13.30 Sivasspor-Çaykur Rizespor: Turgay Beşyıldız
16.00 İstanbulspor-Gaziantep FK: Volkan Aliakar
16.00 Konyaspor-MKE Ankaragücü: Recep Çınar
19.00 Fenerbahçe-Alanyaspor: Fatih Saboviç
PAZARTESİ
17.00 Trabzonspor-Hatayspor: Turgay Beşyıldız
20.00 Samsunspor-Antalyaspor: Volkan Aliakar
20.00 Kayserispor-Beşiktaş: Gürel Yurttaş
İlgili Haberler