Süper Lig'de 25. hafta heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Turgay Tütüncü
Süper Lig'de 25. hafta heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Trendyol Süper Lig'de 25. hafta maçları bugün oynanacak maç ile başlayacak.

Süper Lig'in 25. haftası, bugün oynanacak Adana Demirspor-Kasımpaşa maçıyla başlayacak.

Yeniçağ yazarları, mücadeleleri biter bitmez yazacak.

İşte maçların programı;

CUMA
20.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa: Mirza Şeker

CUMARTESİ
16.00 Fatih Karagümrük-Pendikspor: Eren Bozdaş
19.00 Galatasaray-Başakşehir: Sedat Kaya

PAZAR
13.30 Sivasspor-Çaykur Rizespor: Turgay Beşyıldız
16.00 İstanbulspor-Gaziantep FK: Volkan Aliakar
16.00 Konyaspor-MKE Ankaragücü: Recep Çınar
19.00 Fenerbahçe-Alanyaspor: Fatih Saboviç

PAZARTESİ
17.00 Trabzonspor-Hatayspor: Turgay Beşyıldız
20.00 Samsunspor-Antalyaspor: Volkan Aliakar
20.00 Kayserispor-Beşiktaş: Gürel Yurttaş

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