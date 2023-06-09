Merkez Bankası Başkanı'na 'sus' tayini. Faizleri ekonomi bilimine aykırı indirdi yine yaranamadı

Gelecek, geliyor ve sonunda geldi Dr. Hafize Gaye Erkan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Merkez Bankası başına oturdu. Artık Şahap Kavcıoğlu eski Merkez Bankası Başkanı yeni Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu BDDK Başkanı oldu. 19 Mart 2021'den bu yana Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürüten Şahap Kavcıoğlu'nun BDDK Başkanlığı'na getirilmesi tam bir "Sus" ataması olarak yorumlandı.

Şahap Kavcıoğlu, Ekonomi bilmine aykırı olarak faizi indirdi indirdi ama yaranamadı. Kavcıoğlu faizleri kafasına göre mi yüzde 8,5'a kadar geri çekmişti. Eşyanın tabiatın aykırı. Talimat geliyor o indiriyordu. Banka kurulurken, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası" ibaresi kullanılmış, "Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası" denilmemişti. Bağımsız olması için "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası" adı verilmişti ama o bağımsızlık kağıtta kaldığı son dönemde görüldü. "Nas" denilerek, ekonomi bilimi hiçe sayıldı faiz yüzde 8,5'a kadar çekildi. Enflasyon düşeceği öngörülüyordu ama ne olduğu ortada.

"SUS" PAYI MI?

Talimat geldi, Şahap Kavcıoğlu faizi yüzde 8,5'a kadar indirdi. Bu sırada ne oldu. Enflasyon Türkiye'nin üzerine karabasan gibi çöktü. Şimdi Kavcıoğlu görevden alındı ve BDDK'nın başına "Sus" ataması yapıldı. Ya halınan altına süpürülenlere ne olacak. Politika faizi yüzde 19 olduğu dönemde Türkiye'deki enflasyon Yüzde 19'du. "Nas" denilerek faizler düşürüldü. Enflasyon belası ülkenin karşısına dikildi. Şimdi hiç bir şey olmamış gibi işler devam mı edecek?

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu 23 Mayıs 1967 tarihinde Bayburt'ta doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.



Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Türkiye Halk Bankası A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.



1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 26. Dönem AKPi Bayburt Milletvekili olarak seçilen Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, bu görevi süresince TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk Grubu Üyesi olarak çalışmalarda bulundu. Kavcıoğlu, Ağustos 2018’den sonra T.VakıfBank T.A.O. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve T.VakıfBank T.A.O. iştiraklerinden Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.



Evli ve 3 çocuk babası olan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, 19 Mart 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı.

Şahap Kavcıoğlu, 9 Haziran tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Merkez Bankası Başkanlığı'ndan alınarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığı'na getirildi.