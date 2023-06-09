Merkez Bankası eski Başkanı Kavcıoğlu son gününde 1.5 milyar dolar daha satmış

Kavcıoğlu, Merkez Bankası Başkanlığı öneminde dolar kuru hızla yükselirken, resmi enflasyon yüzde 85'in üzerini gördü.

Merkez Bankası Başkanlığı'nda alınan Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkanlığına getirildi. Merkez Bankası (TCMB) başkanlığına ise Hafize Gaye Erkan atandı.

“1.5 MİLYAR DOLAR DAHA SATMIŞ”

Uğur Gürses konuyla ilgili Twitter hesabından şu bilgileri aktardı:

"Kavcıoğlu son gününde 1.5 milyar dolar daha satmış. Böylece Merkez Bankası'nı 63.5 milyar dolar açık pozisyonla devretmiş. Bankanın 8 Haziran itibariyle görünen zararı 52 milyar TL, 'gerçekleşmemiş zararı' (değerleme hesabı) ise 432 milyar TL. Enkaz gibi enkaz...

Yeni Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan, devir teslimde Kavcıoğlu'na "Ülkemiz ve Merkez Bankası çalışanları adına desteğinizi, emeklerinizi ve hizmetlerinizi minnetle hatırlayacağımı bilmenizi isterim" demiş... Gaye Hanım hoşgeldiniz, minnetle hangi hizmeti hatırlayacaksınız?"

DEVİR TESLİM TÖRENİ BUGÜN GERÇEKLEŞTİ

TCMB binasında düzenlenen devir teslim töreni ile Erkan, başkanlığı Şahap Kavcıoğlu'ndan devralarak görevine başladı. Törende Erkan ve Kavcığlu birbirlerine çiçek takdim etti.

Hafize Gaye Erkan, son 2 yılda Merkez Bankası'na yaptığı hizmetlerden dolayı Kavcıoğlu'na teşekkür ederek, “Zorlu bir süreci ekibinizle yürüttünüz. Güzel emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Hem ülkemiz adına hem de Merkez Bankası'nın çalışanları adına bu desteğinizi, emeğinizi ve hizmetlerinizi her zaman minnetle hatırlayacağımı bilmenizi isterim.

Cumhurbaşkanımıza da bu görevi şahsıma, ülke ve vatanımız adına beni layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Minnettarım, onur duydum” ifadelerini kullandı.

Kavcıoğlu ise Erkan'a yeni görevinde başarılar dileyerek, “İnşallah Türkiye ve TCMB için başarılı olur. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah ülke olarak yeni başarılara ulaşırız. Çok teşekkür ediyorum” dedi.