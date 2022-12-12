Recep İvedik 7'ye damga vuran sahne. Bundan sonra ampul yakanın Allah bin belasını versin!

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, popüler serisi Recep İvedik’in 7. filmi vizyona girdi. İzlenme rekorları kıran serinin yedinci filmine ise eleştiriler damga vurdu.

RECEP İVEDİK 7'YE DAMGA VURAN SAHNE

Filmde yer alan bir sahnede Recep İvedik evine gelen elektrik faturasının 900 lira olduğunu görmesiyle fenalık geçiriyor.

Hayat pahalılığı nedeniyle yaşamını değiştirmeye karar veren Recep İvedik, filmin devamında şehirden kırsal göçmeye karar veriyor ancak burada da köyü tamamen yok edecek bir rant projesiyle karşı karşıya kalıyor.

TROLLER "İZLEMİYORUZ" PAYLAŞIMI YAPTI

Filmdeki eleştirel sahneler gündeme damga vururken bazı kesimler tarafından da eleştirildi. Sosyal medyada ‘izlemiyoruz’ hashtagi açıldı.

İşte o sahneler: