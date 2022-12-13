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  • Ahmet Hakan Recep İvedik 7'yi iktidara dokunduruyor diye yerden yere vurdu. Bundan sonra ampul yakanın Allah bin belasın

Ahmet Hakan Recep İvedik 7'yi iktidara dokunduruyor diye yerden yere vurdu. Bundan sonra ampul yakanın Allah bin belasını versin demişti

Şahan Gökbakar’ın hükümete dokundurmalar yaptığı Recep İvedik 7 izleyiciden büyük ilgi görürken, Erdoğan’ın “Gereğini yap” sözleriyle hatırladığı Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, filmi "Paçoz" ve "Kalitesiz” bulduğunu söyledi.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 12:25
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Bundan sonra ampul yakanın Allah bin belasını versin dedi: Ahmet Hakan Recep İvedik 7'yi yerden yere vurdu

Ahmet Hakan Recep İvedik 7'yi iktidara dokunduruyor diye yerden yere vurdu. Bundan sonra ampul yakanın Allah bin belasını versin demişti
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Son dönemde iktidara eleştirileriyle sık sık gündeme gelen komedyen Şahan Gökbakar’ın Recep İvedik serisinin son filmi yayına girdi.

Filmde, elektrik faturasından, hayat pahalılığına rant tartışmalarından adaletsizliğe pek çok gönderme bulunurken, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, filmi "Paçoz" ve "Kalitesiz” bulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayında "Gereğini yap" hitabıyla akıllara kazınan Hakan, film için "Aynı basitlik, aynı kabalık, aynı yüzeysellik, aynı vasat altı mizah, aynı sakillik, aynı paçozluk, aynı münasebetsizlik, aynı kalitesizlik." ifadelerini kullandı.

Her filmiyle izlenme rekorları kıran, çok seveni olduğu kadar yarattığı tiplemeyle sinema severler tarafından çok da beğenilmeyen film serisi, bu kez güldürmenin yanı sıra toplumun yaralarına dokundu.

Hayat pahalılığı nedeniyle hayatını değiştirmeye karar veren Recep İvedik, filmin devamında şehirden kırlara göç etmeye karar verir ancak burada köyü tamamıyla yerle bir edecek bir inşaat projesi ile karşı karşıya kalıyor. Olaylar da buradan sonra başlıyor…

Film, serinin daha önceki filmlerinden farklı olarak birçok sahnesinde ekonomik kriz, gelir eşitsizliği, göreve liyakatle gelme, seçen-seçilen arasındaki ilişki, adalet, kadın hakları ve çevre gibi pek çok sorunu ele alıyor.

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1950
13.12.2022 13:20
Ah ah akp li dayak attığında üzülmüştüm, keşke işini tamamlasaydı da, şimdi vatandaşı zehirlemeseydin  
 
Maçkalı
13.12.2022 13:20
O film hakkında konuşacak en son birisin, lafıma dikkat et birisin diyorum adamsın demiyorum. Sırtından değnekli hacìvatta demiyorum çūnki o adamdı.  
 
Hamit Seki
13.12.2022 13:19
Tasarruf için Ampülleri söndürelim ve mumlar yakalım mutlu doğum günleri için umut dolu günler için.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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