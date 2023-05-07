Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Mitinginde Dolmabahçe’de içki içildi yalanını tekrar gündeme getirdi. Gazeteci Tolga Şahin, Erdoğan’a “Türkiye’de Çok Partili Hayatın 76 Yılı” adlı kitabında bu yalanı ilk ortaya atanın FETÖ medyası olduğunu belirterek cevap verdi.

Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı

YENİÇAĞ/ ÖZEL HABER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Mitinginde konuştu.

Erdoğan konuşmasının bir yerinde “Dolmabahçe caminde içki içildi” yalanını dile getirdi. Erdoğan, “Bunlar Dolmabahçe'deki camiye bira şişeleri ile girdiler. Mabedimizi kirlettiler. Tüneller açmaya kalktılar, ama bedelini ödediler” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’a yanıt Gazeteci Tolga Şahin’den geldi. Erdoğan’a “Türkiye’de Çok Partili Hayatın 76 Yılı” isimli kitabıyla cevap veren Şahin, Dolmabahçe’de içki içildi yalanının ilk FETÖ medyası tarafından ortaya atıldığını aktardı.

İŞTE TOLGA ŞAHİN’İN KİTABINDA TARİHİ BELGELERE DAYANDIRARAK ANLATTIĞI O DÖNEM GERÇEKTE YAŞANANLAR:

DOLMABAHÇE’DE İÇKİ İÇİLDİ YALANINI FETÖ MEDYASI ÇIKARDI
Gelelim Dolmabahçe’de içki içildi iddialarına. Gezi parkı eylemleri devam ederken polisin gaz sıktığı göstericilerden bazıları Dolmabahçe’deki Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi’ne girdi ve yaralıların tedavisi burada gerçekleştirildi. 3 Haziran’da FETÖ’ye ait olan Cihan Haber Ajansı ve Samanyolu TV camide yaşananları, “Göstericiler camide bira ve sigara içmiş” diye servis etti. Haberler kamuoyunda büyük yankı uyandırırken dönemin Başbakanı Erdoğan’ın da bu iddiayı dile getirmesiyle bu olay daha geniş halk kitlelerine yayıldı ve AK Parti’nin Gezi Parkı eylemleriyle ilgili sloganı haline geldi.

“CAMİDE İÇKİ İÇİLDİ DİYEMEM”
O dönem caminin müezzini olan Fuat Yıldırım, eylemcilerin cami duvarını aşarak içeriye kapıları tekmeleyerek girdiklerini aktarırken 3 gün 3 gece göstericileri camiden çıkarmaya çalıştığını ancak bir polis müdürüyle görüşmesi sonrası bunda başarılı olabildiğini aktardı. Yıldırım ayrıca, caminin kan ve ilaçlarla dolduğunu, iç tarafta pencerenin önünde ezik bir bira kutusu ve müezzin mahfilinde yarım paket sigara tespit ettiklerini anlattı. Ancak Yıldırım, “Ben camide içki içen görmedim, din adamıyım yalan söyleyemem” diyerek “Camide içki içildi” iddialarını yalanladı.

İÇKİ İÇİLDİ İDDİASINI BASINA SERVİS EDEN MİLLİ SARAYLARA ATANDI
Yıldırım açıklaması sonrası görevinden alınarak Başakşehir’e bağlı Kayabaşı köyünde görevlendirildi. Diğer taraftan camide içki içildiğini basına servis eden Yasin Yıldız ise Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na atandı.

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