Gençlerden stickerdan sonra kare kodlu video. Video açılınca Saray’ı çıldırtacak görüntü geliyor

Tasarımcı Mahir Akkoyun’un market raflarına yapıştırılan “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” yazılı etiketleri tasarladığı için ‘cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılmasının arından CHP Gençlik Kolları da benzer bir çalışmayla ürünlerdeki pahalılığa dikkat çekti.

CHP Gençlik Kolları marketlerde fiyatların yanına üzerinde kare kod olan stickerlar yapıştırmaya başladı.

Kare kodların telefonlar tarafından okutulmasından sonra Instagram'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim ben" dediği anlara ait video açılıyor.

Market raflarındaki yeni etiket gençlerin zekası ile baş edilemeyeceğini bir kez daha ortaya koydu.