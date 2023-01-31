Özcan Deniz ikinci kez baba oluyor. Annesi evliliğine karşı çıkmıştı

Oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan ile 15 aylık evliliğinin ardından 2019 yılında boşanan şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz (50) kendisinden 24 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile sessiz sedasız evlenmişti. Nikâh sonrası balayı için Dubai’ye giden çift, kısa bir tatil yapıp Türkiye'ye döndü.

"İLLA EVLENMEK Mİ LAZIM?"

Bu evliliğe karşı çıkan Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in, nikâh törenine katılmaması dikkat çekti. Kadriye Deniz, geçtiğimiz aylarda, "Oğlunuzun evlenmesine sıcak bakıyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Özcan da duysun bunu; evlenmesini istemiyorum. Bir tane çocuğu var. Kız arkadaşıyla mutluluklar diliyorum. İlla nikah masasına mı oturmak lazım? Belki böyle konuşmam kız arkadaşının gücüne gidebilir, bilmiyorum ama istemiyorum."

"AİLE ARASINDA KALACAKTIR"

Dubai dönüşü eşi ile İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen Özcan Deniz, annesinin evliliğe karşı olduğu iddialarına Deniz, “Ailevi sorunlarımız aile arasında kalıyor ve kalacaktır" diyerek soruyu değiştirdi.

Dubai'de balayı yapan ünlü şarkıcı ve oyuncu, İstanbul’a gelir gelmez, soluğu eski eşi Feyza Aktan’dan olan 4.5 yaşındaki oğlu Kuzey’in yanında aldı. Baba-oğul özlem giderdi.

ÜÇ AYLIK HAMİLE

Posta gazetesinde yer alan habere göre; Özcan Deniz, oğluna müjdeli bir haber de verdi; “Sana kardeş geliyor. Abi olacaksın” dedi. Samar Dadgar’ın, üç aylık hamile olduğu ve kız bebek beklediği öğrenildi.

