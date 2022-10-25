Takla atan araçtan burunları kanamadan kurtuldular!

İHA
Konya’nın Kulu ilçesinde saat 09.00 sıralarında B.Ç. idaresindeki 42 GA 578 plakalı otomobil, Kulu'dan Konya istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampole devrilen otomobil takla attıktan sonra durabildi.
BURNU BİLE KANAMADAN KURTULDU
Kazada otomobil sürücüsü B.Ç. ile yanında bulunan bir çocuk kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Kaza yerine trafik ekibi sevk edilirken, otomobil çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.
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