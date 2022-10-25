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Takla atan araçtan burunları kanamadan kurtuldular!

Konya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Takla atarak durabilen otomobilin sürücüsü ve yanına bulunan çocuk kazadan burunları bile kanamadan kurtuldu.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 11:03
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Konya'da otomobil takla attı! Burunları kanamadan kurtuldular

Takla atan araçtan burunları kanamadan kurtuldular!
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İHA

Konya’nın Kulu ilçesinde saat 09.00 sıralarında B.Ç. idaresindeki 42 GA 578 plakalı otomobil, Kulu'dan Konya istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampole devrilen otomobil takla attıktan sonra durabildi.


BURNU BİLE KANAMADAN KURTULDU

Kazada otomobil sürücüsü B.Ç. ile yanında bulunan bir çocuk kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Kaza yerine trafik ekibi sevk edilirken, otomobil çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.
 

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