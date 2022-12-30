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Armağan Çağlayan iki ünlünün ismini verdi ve yaşadığı üzüntüyü açıkladı

Armağan Çağlayan, geçtiğimiz aylarda akciğer kanserine yakalanmıştı. Çağlayan geçirdiği ameliyatın ardından, doktorunun uyarılarıyla YouTube kanalına veda etti. Ayvalık'ta evinde dinlenen ve tedavisine devam eden ünlü programcı, Twitter'dan yaptığı son paylaşımıyla dikkat çekti.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 00:17
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Kanser tedavisi gören Armağan Çağlayan iki ünlünün ismini vererek sitemde bulundu

Armağan Çağlayan iki ünlünün ismini verdi ve yaşadığı üzüntüyü açıkladı
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Ameliyat sonrası YouTube kanalındaki programlarını bıraktığını duyuran Armağan Çağlayan, bu süreçte kendisini aramayan iki isme sitem etti.

Armağan Çağlayan Twitter'dan yaptığı paylaşımda "İki kişinin aramaması beni çok üzdü birisi Nükhet Duru, diğeri Ayta Sözeri" dedi.

"EN SEVDİKLERİMİZİN SEVDİĞİ OLAMIYORUZ BAZEN"

Yaşadığı zorlu süreçte Nükhet Duru ve Ayta Sözeri'nin kendisini aramamasına çok üzüldüğünü belirten Armağan Çağlayan şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi saçma sapan kaprislerimle 1 dakikanızı alacağım. Hastalığım sırasında o kadar çok arayan soran yazan oldu ki, açıkçası bu kadar sevildiğimi bilmiyordum.

Hepinize minnettarım. Ama iki kişinin aramaması beni çok üzdü birisi Nükhet Duru, diğeri Ayta Sözeri. Bu sitem değil. Sitem etmeye hakkım yok zaten.

Bu sadece, kendi sınırlarımı daha iyi çizmek için kendime bir uyarı. Hepimize minnettarım…. Sonsuza dek … En sevdiklerimizin, ufacık tefecik sevdiği olamıyoruz bazen! İnsan kırılıyor"

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