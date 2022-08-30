Oğuzhan Koç'a nikah şahidi eleştirisi! O detay gözlerden kaçmadı 

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile oyuncu Demet Özdemir'in düğün detayları magazin gündeminde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Nikahta Demet Özdemir'in nikah şahidi Çilek Kokusu, No309 ve Erkenci Kuş dizilerinin yapımcısı ve Gold Film'in sahibi Faruk Turgut olurken, Oğuzhan Koç'un şahidi ise Acun Ilıcalı olmuştu.

Oğuzhan Koç'un 'Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan sonra '3 Adam' programıyla özdeşleştiği Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'ı nikah şahidi yapmaması şaşırttı. Eser Yenenler'in Berfu Yenenler'le evlendiği zaman çiftin nikah şahidi Oğuzhan Koç ile İbrahim Büyükak olmuştu.

İbrahim Büyükak'ın Nurdan Beşen ile nikahında ise çiftin şahitliklerini Oğuzhan Koç ile Eser Yenenler yapmıştı. Oğuzhan Koç'un yıllardır beraber olduğu ve nikah şahitliklerini yaptığı Eser Yenenler ile İbrahim Büyükak'ın nikah şahidi yapmaması ise birçok sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekti ve tepkilere neden oldu.