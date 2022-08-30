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Oğuzhan Koç'a nikah şahidi eleştirisi! O detay gözlerden kaçmadı 

Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç'un düğünün yankıları hala devam ediyor. Düğün törenindeki nikah şahitleri detayı sosyal medyada kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Koç'un, İbrahim Büyükak ve Eser Yenenler'in yerine Acun Ilıcalı ve Faruk Turgut'u nikah şahidi yapması eleştirilere neden oldu.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 12:48
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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğünündeki nikah şahidi detayı gözlerden kaçmadı!

Oğuzhan Koç'a nikah şahidi eleştirisi! O detay gözlerden kaçmadı 
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Şarkıcı Oğuzhan Koç ile oyuncu Demet Özdemir'in düğün detayları magazin gündeminde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Nikahta Demet Özdemir'in nikah şahidi Çilek Kokusu, No309 ve Erkenci Kuş dizilerinin yapımcısı ve Gold Film'in sahibi Faruk Turgut olurken, Oğuzhan Koç'un şahidi ise Acun Ilıcalı olmuştu.

Oğuzhan Koç'un 'Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan sonra '3 Adam' programıyla özdeşleştiği Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak'ı nikah şahidi yapmaması şaşırttı. Eser Yenenler'in Berfu Yenenler'le evlendiği zaman çiftin nikah şahidi Oğuzhan Koç ile İbrahim Büyükak olmuştu.

İbrahim Büyükak'ın Nurdan Beşen ile nikahında ise çiftin şahitliklerini Oğuzhan Koç ile Eser Yenenler yapmıştı. Oğuzhan Koç'un yıllardır beraber olduğu ve nikah şahitliklerini yaptığı Eser Yenenler ile İbrahim Büyükak'ın nikah şahidi yapmaması ise birçok sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekti ve tepkilere neden oldu. 

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Güler Lalezar
30.08.2022 13:19
O sağınızdakini, aklı başında insanlar, beş para etmez biri diye algılıyor. Niye mi herkesi çiğneyerek yükselmeye çalıştığı ve meydanı da boş bulduğu için.  
 
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