Uraz Kaygılaroğlu kazada yaralanan eski eşi Melis İşiten'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Amasya’da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün TIR'a çarptığı kazada minibüste bulunan 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş'in öldüğü kazada bulunan Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'in sağlık durumu merak ediliyor.

"Baş Belası" isimli tiyatro oyunu sonrası dönüş yolunda kaza yapan oyuncuların durumları merak edilirken Uraz Kaygılaroğlu eski eşi Melis İşiten hakkında bir paylaşım yaptı.

"SERGEN'İN DURUMU AĞIR..."

Melis İşiten'in eski eşi açıklamada "Kazadan beri Melis'le irtibat halindeyiz. Çok korktuk çok feci bir kaza yaşadılar, hayatını kaybeden arkadaşlarımız var. Melis'in durumu iyi, yaralı ama iyi. Hayati tehlikesi yok, kalıcı bir şeyi yok. Ceyhun iyi ufak tefek yaraları var. Sergen'in durumu biraz daha ağır" dedi.