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  • Uraz Kaygılaroğlu kazada yaralanan eski eşi Melis İşiten'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Uraz Kaygılaroğlu kazada yaralanan eski eşi Melis İşiten'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

"Baş Belası" isimli tiyatro oyunu sonrası dönüş yolunda kaza yapan oyuncular arasındaki Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten yaralandı. Kaygılaroğlu, hem Melis İşiten'in hem de kazada yaralanan Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy'un sağlık durum hakkında bilgi verdi.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 12:45
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Uraz Kaygılaroğlu kazada yaralanan eşi hakkında konuştu: Melis iyi ama Segen'in durumu biraz ağır

Uraz Kaygılaroğlu kazada yaralanan eski eşi Melis İşiten'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
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Amasya’da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün TIR'a çarptığı kazada minibüste bulunan 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş'in öldüğü kazada bulunan Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'in sağlık durumu merak ediliyor.

"Baş Belası" isimli tiyatro oyunu sonrası dönüş yolunda kaza yapan oyuncuların durumları merak edilirken Uraz Kaygılaroğlu eski eşi Melis İşiten hakkında bir paylaşım yaptı.

"SERGEN'İN DURUMU AĞIR..."

Melis İşiten'in eski eşi açıklamada "Kazadan beri Melis'le irtibat halindeyiz. Çok korktuk çok feci bir kaza yaşadılar, hayatını kaybeden arkadaşlarımız var. Melis'in durumu iyi, yaralı ama iyi. Hayati tehlikesi yok, kalıcı bir şeyi yok. Ceyhun iyi ufak tefek yaraları var. Sergen'in durumu biraz daha ağır" dedi.

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