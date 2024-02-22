Urfa Ahmet Çakar'a küstü

Kaynak: Haber Merkezi
Urfa Ahmet Çakar'a küstü
Süper Kupa'nın oynanacağı şehrin belli olmasının ardından Ahmet Çakar'a tweet sildiren Şanlıurfa eleştirileri sonrası topa siyasiler de girdi.

Türkiye'de gündem yaratan bir konu, Şanlıurfa'da yapılacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa Maçı'nın yeriyle ilgili oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği kararla 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak olan Süper Kupa maçıyla ilgili yapılan açıklamalar, eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın sosyal medya hesabından yaptığı eleştirilerle gündeme geldi.

Fakat bu eleştirilere, Şanlıurfa'dan gelen siyasi temsilcilerden sert yanıtlar verildi.

Fakıbaba: Kendisini şiddetle kınıyorum.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Çakar'ın Şanlıurfalılardan özür dilemesi gerektiğini söyleyerek, "Ahmet Çakar, ırkçı paylaşımı ve düşüncesinden dolayı Şanlıurfalı hemşerilerimizden acilen özür dilemelidir. Kendisini şiddetle kınıyorum. Tweeti silmek yetmez..." diye sert bir açıklama yaptı.

Yazmacı: Öteleyici yaklaşım kabul edilemez

AKP Şanlıurfa Milletvekilleri Av. İbrahim Eyyüpoğlu ve Cevahir Asuman Yazmacı da Çakar'ın sözlerini kınayarak tepki gösterdi.
Yazmacı, "Yersiz, haddini bilmez açıklamalar... Eski bir FIFA hakemine yakışmadı. Huzur, dostluk ve kardeşliğin şehri, peygamberler diyarı Şanlıurfa'yı ve Şanlıurfalıları dışlayan açıklamaları nedeniyle Ahmet Çakar'ı kınıyorum. 2 milyon kişinin yaşadığı şehre karşı bölücü, öteleyici yaklaşım kabul edilemez." dedi.

Eyyüpoğlu: ‘’Derhal tüm hemşerilerimizden özür dilemelidir’’

Av. İbrahim Eyyüpoğlu da, "Peygamberler şehri Şanlıurfa'mız huzurun, barışın ve kardeşliğin sembolüdür. Ahmet Çakar’ın sosyal medya hesabından şehrimiz hakkında yaptığı paylaşımından dolayı kendisini şiddetle kınıyorum. Paylaşımını sadece silmesi yeterli değil. Derhal tüm hemşehrilerimizden özür dilemelidir." şeklinde tepkisini ortaya koydu.

AHMET ÇAKAR NE DEMİŞTİ?

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Bu skandal paylaşıma "Şanlıurfa futbol şehri değil mi? Ahmet Çakar ne demek istiyor?" yorumlarıyla tepki gösterildi.

Ahmet Çakar paylaşıma gelen tepkiler üzerine tweetini sildi.

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