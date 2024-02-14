Uyanık top toplayıcı eski Süper Lig yıldızına golü attırdı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off potasında yer alan Bucaspor 1928, İzmir derbisinde evinde Altınordu'yu tek golle yenerek rahat nefes aldı.

Ömer Şişmanoğlu'nun golüyle zafere uzanan Bucaspor 1928, 5. sıraya yükseldi ve teknik direktör Cüneyt Dumlupınar kritik bir maçı kazandıklarını belirtti.

Bucaspor, İzmir ekibine 3 puanı getirmede büyük rol oynayan top toplayıcıyı kutladı ve antremana çağırdı.

Bucaspor, resmi İnstagram hesabından şu paylaşımı yaptı:

Bravo İbrahim!

U13 takımımızın kalecisi olan 2011 doğumlu İbrahim Demir, geçtiğimiz Pazar günü Altınordu ile oynadığımız maçta top toplayıcılık yaparken maça çok odaklandı ve 85. dakikada Ömer Şişmanoğlu'nun golünde büyük pay sahibi oldu. Akademi oyuncumuzun konsantrasyonunu gören kulübümüz, oyuncumuzu bugün A takımımızın antrenmanına davet etti ve kendisine tüm takımımızın imzaladığı kaleci formasını armağan etti.