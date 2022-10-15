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Yunanistan'da üzerinde Kuran-ı Kerim' yazan futbol topu ürettiler

Yunanistan'ın başkenti Atina merkezli Star firması üzerinde Arapça “Kur’an-ı Kerim” yazılı futbol topları üretti.  İskeçe Müftülüğü ve sosyal medya kullanıcıları firmaya büyük tepki gösterdi. Firma ürünün piyasadan çekildiğini belirtti.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 08:52
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Üzerinde Kuran-ı Kerim' yazan futbol topu ürettiler. Yunanistan'dan büyük saygısızlık

Yunanistan'da üzerinde Kuran-ı Kerim' yazan futbol topu ürettiler
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Yunanistan'da 'Kuran-ı Kerim' yazılı futbol topları sosyal medyada tepkilere neden oldu. İskeçe Müftülüğü'nün tepkisi üzerine bir oyuncak mağazasında üzerinde Arapça "Kur'an-ı Kerim" yazılı futbol toplarının satışının durdurulması için avukat harekete geçti. İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Müftülük avukatı aracılığıyla firma yetkileriyle görüşüldüğünü ve durumun kabul edilemez olduğunun bildirildiğini aktardı.

FİRMADAN 'HATALI TERCÜME' AÇIKLAMASI

Bu durum üzerine üretici firma, üzerinde “Kur’an-ı Kerim” yazılı futbol toplarının satışının durdurulduğunu açıkladı. Olayın basında ve sosyal medyada da yer almasının ardından üretici firma basın açıklaması yaptı.

Atina merkezli Star firması konuyla ilgili açıklamasında, 35/859 seri numaralı deri futbol topu üzerinde, bazı vatandaşların dini inançlarıyla ilgili ögeler içeren resim nedeniyle ürünün piyasadan çekildiğini belirtti. Firma, söz konusu olayın hatalı tercüme nedeniyle yanlışlıkla yaşandığını savundu.

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Adnan Yıldırım
15.10.2022 09:55
Akdenizde yunanla iş birliği yapan pislikler müslüman değilmi niye tepki göstermiyorlar  
 
Aslan
15.10.2022 09:26
Allahsiz yunan kasiniyor bu insan musvettelerini bu dunyadan silmek lazim  
 
Feraset Altun
15.10.2022 09:13
Kuran-ı Kerim in manasına sahip çıkamayanlar,maddesine de sahip çıkamazlar.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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