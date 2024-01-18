Üzüm suyu kalbi nasıl korur

Kan yapıcı ve antioksidan özellikleriyle bilinen üzüm, vitamin ve mineral bakımından zengin bir meyvedir.

A, B ve C vitaminleri ile potasyum ve demir içeriği sayesinde, üzüm suyu vücudun hastalıklara karşı direncini artırır ve kanda oksijen taşıyan hemoglobin hücrelerinin oluşumunu destekler.



UZMAN GÖRÜŞÜ

Prof. Dr. Neriman İnanç’a göre, üzüm suyunun kan sulandırıcı özelliği kalp krizi riskini azaltabilir ve içeriğindeki doğal şekerin hızlı çözünmesi vücuda enerji sağlar. Üzüm suyu, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, varis ve emboli gibi durumlara karşı koruma sunar ve özellikle kan pıhtılaşması ve damar hastalıkları olan kişilere günde en az bir bardak tüketmeleri önerilir.

DHA