Üzüm suyu kalbi nasıl korur

Kaynak: DHA
Üzüm suyu kalbi nasıl korur
Üzüm suyu, kalp sağlığı üzerinde olumlu etkilere sahip bir içecek. İşte ayrıntılar...

Kan yapıcı ve antioksidan özellikleriyle bilinen üzüm, vitamin ve mineral bakımından zengin bir meyvedir.
A, B ve C vitaminleri ile potasyum ve demir içeriği sayesinde, üzüm suyu vücudun hastalıklara karşı direncini artırır ve kanda oksijen taşıyan hemoglobin hücrelerinin oluşumunu destekler.

UZMAN GÖRÜŞÜ

Prof. Dr. Neriman İnanç’a göre, üzüm suyunun kan sulandırıcı özelliği kalp krizi riskini azaltabilir ve içeriğindeki doğal şekerin hızlı çözünmesi vücuda enerji sağlar. Üzüm suyu, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, varis ve emboli gibi durumlara karşı koruma sunar ve özellikle kan pıhtılaşması ve damar hastalıkları olan kişilere günde en az bir bardak tüketmeleri önerilir.

DHA

İlgili Haberler
Deri problemlerine çare oluyor. İşte dikkat çeken ot
İşte doğal ağrı kesici ateşi düşürücü ot
Şifa deposu ot romatizma ağrılarını hafifletiyor
Ökse otunun hiç bilmediğiniz faydaları ortaya çıktı. Doğanın sunduğu mucize
Son Haberler
Son dakika.. AKP'nin İzmir adayı belli oldu Gündem
Son dakika.. AKP'nin İzmir adayı belli oldu
Ürdün Suriye'yi vurdu. 10 kişi öldü Dünya
Ürdün Suriye'yi vurdu. 10 kişi öldü
Edirne’de alevler fabrikayı sardı Yerel Haberler
Edirne’de alevler fabrikayı sardı
Aşka Düşman 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşka Düşman yeni bölüm ne zaman? Magazin
Aşka Düşman 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşka Düşman yeni bölüm ne zaman?
SPK’dan 3 kişiye işlem yasağı Ekonomi
SPK’dan 3 kişiye işlem yasağı
Gaddar ilk bölüm ne zaman? Gaddar ne zaman başlıyor? Magazin
Gaddar ilk bölüm ne zaman? Gaddar ne zaman başlıyor?
Konyaspor’da sıcak saatler! Tutan gitti, atan yolda! Spor
Konyaspor’da sıcak saatler! Tutan gitti, atan yolda!