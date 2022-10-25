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Çebi tutuyor, danışmanı vuruyor. Faik Gürses'ten Valerien Ismael'e ağır eleştiriler

Deplasmanda Beşiktaş'ın Hatayspor'a 2-1 kaybettiği maç sonrası Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin danışmanı ve spor yazarı Faik Gürses, maçla ilgili Posta Gazetesi'ndeki değerlendirmesinde Valerien Ismael'le ilgili çok sert ifadeler kullandı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 11:55
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"Valerien'in arkasındayız" diyen Ahmet Nur Çebi'nin danışmanı Faik Gürses Fransız teknik adama sert sözler

Çebi tutuyor, danışmanı vuruyor. Faik Gürses'ten Valerien Ismael'e ağır eleştiriler
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Gürses yazısında, "Harika bir set hücumu, mükemmel bir gol. Ya sonra... Sanki orada maç bitti. Bir yavaş, bir yavan oyuna dönüştü ki yokuş yukarı çıkan bir kamyondan farksız duruma düştü Beşiktaş. Weghorst yine ileride ve yalnız, sol taraftan Masuaku destekli, N'Koudou ile gelişmeye hazırlanan hücum teşebbüsleri" ifadesini kullandı.

"BÖYLE BAŞA BÖYLE TRAŞ"

Öte yandan Gürses, Beşiktaş'ın oyunu üzerinden Valerien Ismael'i eleştirdi. Gürses, "Sürekli top Beşiktaş'ta. Tamam. Ancak; karşıda bir kale var, oraya gitmek lazım. Neden bu sünepe oyun tercih edilir anlamak mümkün değil? Hatayspor 31. saniyede golü yemiş ve ürkmüş. Git üstüne, at gollerini, rahat et. Yok tam tersi. Gelmeye fazla mecali olmayan ev sahibine Beşiktaş davetiye çıkartıyor. Hatayspor da bu teklifi geri çevirmiyor. Hayret ki hayret. Sonrası nafile değişiklikler. Hatasypor giden maçı çeviriyor. Böyle başa böyle traş olarak maç bitiyor" analizini yaptı.

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