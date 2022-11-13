Vali Yerlikaya İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralananları hastanede ziyaret etti

(DHA) - Vali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ile İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda yaralanan vatandaşları tedavi altına alındıkları Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Vali Yerlikaya, yaralıların durumu hakkında hastane yönetiminden bilgi aldı.
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