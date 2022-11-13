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İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın ardından sosyal medya platformlarına erişim sağlanamıyor

İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen ve terör şüphesi bulunan patlamanın ardından Twitter'a erişim sağlanamıyor.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 18:55
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İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın ardından sosyal medya platformlarına erişim sağlanamıyor

İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın ardından sosyal medya platformlarına erişim sağlanamıyor
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İstanbul'un ilçesi Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre, 6 kişinin hayatını kaybettiği duyurulurken, 53 kişinin de yaralandığı açıkladı.

Patlamanın ardından Twitter ve Facebook başta olmak üzere, sosyal medya platformlarına erişim sağlanamıyor.

BTK’dan Taksim patlaması sonrası sosyal medyada bant daraltma uygulaması   
 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Taksim'de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan aykırı görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurdu.   
 
Edinilen bilgiye göre, Taksim’de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), tarafından ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı.

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Korkaklık
13.11.2022 18:59
Sosyal medya açık olsa sanki bir şey olacak  
 
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