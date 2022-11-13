Şişhane'de silah sesleri. İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası

İstanbul İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlama sonrası, Şişhane tarafında ise silah sesleri duyuldu. Çevredeki esnaf, polisin ateş açtığını ve 1 dakika sürdüğünü söyledi.
"BİR KİŞİ YARALANDI"
Yaşanan patlama sonrasında Beyoğlu Tünel Meydanında şüpheli bir kadının dur ihtarına uymaması üzerine açılan ateşte bir kişi yaralandı.
Polislerin ateş açmasıyla yaralanan kadını bir taksici hastaneye götürdü.
Kadını hastaneye götüren taksici ise yaşananları Odatv Editörü Ersin Eroğlu’na anlattı.
Kadının içkili olduğunu aktaran taksici, polisin şüphelenmesi sonrasında ateş açmasıyla yaralandığını aktardı.
Şüpheli kadını gözaltına alınmamasının ardından hastaneye götürdüğünü aktaran taksici çevrede büyük panik olduğunu aktardı.
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