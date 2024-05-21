Birçok kişi yeşil fasulyeyle yapıldığına inanmıyor! Patates kızartmasına alternatifmiş

Kaynak: Haber Merkezi
Birçok kişi yeşil fasulyeyle yapıldığına inanmıyor! Patates kızartmasına alternatifmiş
Hem sağlıklı hem lezzetli yeşil fasulye tarifi ve püf noktaları

Bu pratik tarif ile sağlıklı ve lezzetli bir yan yemek ya da atıştırmalık hazırlamak artık çok kolay!

Yeşil fasulyenin genellikle patates kızartmasının alternatifi olarak düşünülmediğini biliyor muydunuz? Oysa ki yeşil fasulye, sağlıklı ve lezzetli bir sebze olmanın yanı sıra, harika bir alternatif atıştırmalık veya yan yemek olarak da tercih edilebilir. İster haşlanmış olarak tüketin, ister fırında kızartarak hazırlayın, yeşil fasulye her halükarda sofralarınıza renk ve lezzet katacaktır.

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Malzemeler

450 gr taze fasulye
1 su bardağı un
1 su bardağı su
2 yumurta
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
Tuz
Karabiber
Kızartmak için

Ayçiçeği yağı

Nasıl Yapılır?

Büyük bir tencerede kaynattığınız suya tuz ilave edin ve fasulyeleri 4 dakika haşlayın.
Haşlanan fasulyeleri süzdükten sonra buzlu su dolu bir kaba aktarın. Soğuyunca bir kevgir yardımı ile alın ve kağıt havlu ile kurulayın.
Derin bir kasede un, yumurta, 1 su bardağı su, kabartma tozu, tuz ve karabiberi çırpın.
Fasulyeleri bu unlu karışıma batırarak bir tavada kızdırdığınız yağda kızartın.
Kızarttığınız fasulyeleri bir kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün ve sıcak servis edin.

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