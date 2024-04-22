VAR kriz çıkardı. Derbi tekrar oynanacak mı

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Lamine Yamal'ın şutunda Lunin'in çizgiyi geçen topu çıkardığı ve hakemin oyunu sürdürdüğü pozisyon hakkında sert bir açıklama yayınladı.

Laporta, "VAR'ın Real Madrid maçında doğru kullanılmadığını düşünüyoruz. Eğer Lamine Yamal'ın şutunda topun çizgiyi geçtiğini kanıtlarsak, maçın tekrar edilmesi için başvuracağız" diye konuştu.

Laporta, VAR kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılmasını talep ederek, "La Liga'dan golümüzün sayılmadığı pozisyonun tüm görüntülerini istiyoruz. Ayrıca, VAR odasındaki konuşmaların da açıklanmasını bekliyoruz. Eğer golümüz geçerliyse, maçın yeniden oynanması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Maç sonrası Barcelona kalecisi Marc-Andre ter Stegen de duruma tepki göstererek, "Bu seviyede gol çizgisi teknolojisinin olmaması futbol için utanç verici. Futbolda büyük paralar dönüyor, ancak bugün yanlış yerlere harcandığını gördük" dedi.